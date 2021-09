Registran daños en 135 escuelas y más de 7 mil viviendas tras sismo en Acapulco

La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que son 135 escuelas de la región Acapulco-Coyuca, las que sufrieron daños, así como más de 7 mil viviendas afectadas por el sismo de magnitud 7.1 que se registró el pasado martes.

El delegado de los Servicios Educativos de esta jurisdicción, Mario Rosario Beltrán dijo que por órdenes del secretario de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea, todos los directores de escuelas y maestros, deben hacer un reporte del estado en que se encuentran los edificios e inmuebles para documentar todo con fotografías.

Beltrán también expresó que le preocupa que el gobierno federal aún no haya reconocido a Guerrero como zona de desastre pues mientras esto no ocurra, no bajarán los recursos para hacer las reparaciones.

Por su parte, aseguró que tendrá listo el diagnóstico de las más de 900 escuelas que hay a lo largo y ancho en la región Acapulco-Coyuca y se priorice su reparación.

Afectaciones de viviendas en Acapulco tras sismo

PC dio a conocer que en el caso de viviendas dañadas en los 40 municipios se tienen 34 con daño bajo, 6 mil 33 con afectaciones medio y mil 150 con nivel alto.

Con respecto a los departamentos de unidades habitacionales, hay 603 con afectaciones en el nivel bajo, medio y alto en los 40 municipios y con mayor afectación se ubica Acapulco.

En el caso de hoteles, plazas y edificios públicos se tiene un recuento de 13 mil inmuebles afectados. Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En el sector de hospitales y clínicas se tienen 27 con daños bajo; en planteles educativos se tiene 47 con daños; en centros religiosos hay 13 con afectaciones.

En el caso de hoteles, plazas y edificios públicos se tiene un informe de 13 inmuebles con afectaciones.

Sobre carreteras, la dependencia estatal dio a conocer que se tienen 68 derrumbes y un colapso; además se han reportado un 56 fugas de gas; dos postes caídos y cinco vehículos con daños.

Por último, informó que se tienen abiertos cuatro refugios temporales, tres en Acapulco y uno en el municipio de José Joaquín de Herrera, donde se está albergando a más de 78 personas.