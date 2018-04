Al menos dos escuelas afectadas en Altamira por desabastecimiento de energía eléctrica

ALTAMIRA, Tams.- El rostro industrial de Altamira contrasta con el desarrollo urbano de algunas de sus localidades, las cuales sufren la carencia del suministro de energía eléctrica afectando al menos a dos planteles educativos, en los que los menores deben estudiar bajo la inclemencia del calor por no poder encender el aire acondicionado.



Pese a que la ciudad se vería beneficiada con la reforma energética por la llegada de grandes inversiones, en las escuelas secundaria Técnica No. 85 Aurora Cruz de Mora y la primaria Jaime Torres Bodet, que albergan en conjunto a 500 estudiantes, carecen del servicio de energía eléctrica debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no los ha dotado de la infraestructura en el tendido de la red distribución así como también la irresponsabilidad de las autoridades de educación en no hacer una correcta planeación al momento de construir los planteles educativos.

Actualmente los estudiantes y treinta maestros de dichos planteles, ubicados en zonas populares de Altamira, están expuestos al calor, pues no pueden poner en funciona-miento ventiladores o sistemas de aire acondicionado a pesar de que ya tienen dichos aparatos en sus aulas.

Altamira es un municipio conocido y bautizado por sus exgobernantes como "la fortaleza de Tamaulipas", pues desde la década de los años sesenta se estableció la primera planta termoeléctrica de la CFE que se localiza en el ejido Estación Colonia, que hoy en día no se da abasto ante la gran demanda del servicio de esta región zona sur y entidades vecinas.