Alcaldesa de Escobedo, Nuevo León renuncia al PRI

Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa del municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León renunció a las filas del PRI.

Se especula que iría a Morena dónde podría ser candidata a la gubernatura de Nuevo León en el 2021.

Abogados de la edil acudieron a las instalaciones del PRI estatal para presentar la renuncia a la militancia priista donde destaca en su carga que durante 22 años militó en el partido, pero que ya no es compatible con la forma en que ha evolucionado el instituto político.

"Hoy mi convicción de funcionaria pública no es compatible con la evolución que ha tenido el PRI", destaca

"Por lo que comunico a usted mi decisión de renunciar a este organismo político".

"Mi visión de gobierno cada vez está más centrada en escuchar y mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo como misión esencial crear y aportar valor a las comunidades que sirvo", añade en su música de renuncia.

Puntualiza que continuará como presidenta municipal con el mismo entusiasmo y congruencia que le han caracterizado durante años y asegura que no se quedará con los brazos cruzados y que desde donde esté seguirá trabajando.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes y en la oficina de la presidencia que dirige Luis Grado.

Clara luz Flores ocupa actualmente por tercera ocasión la alcaldía de Escobedo, al norte de la zona metropolitana y es esposa de Abel Guerra, ex líder estatal del PRI, dos veces alcalde de Escobedo, ex diputado federal y ex candidato a la alcaldía de Monterrey, quien ha criticado al tricolor y le demanda que se abra a la democracia.

La edil es también presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal.

Foto: Cortesía