Alcaldesa de Sonora pide auxilio por explosión de casos de Covid-19 en Granados

El creciente número de personas contagiadas por Covid-19 y las precarias condiciones en materia de salud ha detonado en una crisis sanitaria severa para los residentes de Granados, Sonora.

Hasta el pasado viernes, el municipio sonorense acumulaba 15 casos confirmados del virus y una defunción, según datos de la Secretaría de Salud en la entidad.

La presidenta municipal Guadalupe Amavizca hizo un llamado de alerta a través de las redes sociales, donde expuso la grave crisis sanitaria a la que se enfrentan al no tener ambulancias para trasladar a las personas a un hospital, que queda a 45 minutos de Granados.

“Mi querido Granados atraviesa por una crisis que se cataloga como evento explosivo con riesgo de variante SARS-CoV-2”.

La presidenta municipal de Granados sostuvo que el pasado 28 de junio de 2019 recibió por parte del Gobierno del Estado simbólicamente una ambulancia donada por el Club Rotario.

“Hoy es 17 de junio de 2021 y la ambulancia aún no llega, no hay palabras que describan la desesperación que siento al no poder brindarle este servicio a mi gente”, expresó.

Mi querido Granados atraviesa por una crisis que se cataloga como evento explosivo con riesgo de variante Sars-CoV-2.



El 28 de junio de 2019 recibí simbólicamente esta ambulancia que donó el Club Rotario de Scotssdale al gobierno del estado de Sonora.



Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/fC2G9U5lEH — Lupita Amavizca (@luamavizca) June 17, 2021

Por su parte, el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, dijo que giró instrucciones para que el próximo miércoles reciban una unidad en el municipio.

Giré instrucciones, para que a más tardar el próximo miércoles, estén entregando ambulancia de la @ssaludsonora a la Presidenta Granados @luamavizca.



Estará el Doctor @MUROFJ y @GiancoUrias comisionados de darle seguimiento y entrega, estaré muy al pendiente de que se cumpla. https://t.co/XQj6VniIj3 — Enrique Clausen (@Enrique_Clausen) June 17, 2021

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cronología

Guadalupe Amavizca compartió públicamente que ha sido un calvario lo que ha vivido: “Escribo con lágrimas en los ojos, lo que está pasando aquí no se lo deseo a ningún servidor público, la vida de un granadense vale lo mismo a la de un hermosillense, a la de un mexicano”.

Escribo con lágrimas en los ojos, lo qué está pasando aquí no se lo deseo a ningún servidor público.



La vida de un granadense vale lo mismo a la de un hermosillense, a la de un mexicano.



TOD@S DEBERÍAMOS TENER GARANTIZADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. — Lupita Amavizca (@luamavizca) June 17, 2021

Previo a estas circunstancias, se estima que el evento pudo haberlo detonado la cifra de contagios fue un funeral realizado el pasado 6 de junio; en el lugar habrían coincidido varios casos que resultaron positivos a una nueva cepa de Covid-19 en el estado, según la Secretaría de Salud.

Cabe destacar que al igual que Granados, en Huásabas y comunidades de la región se tuvieron cerca de 34 casos probables, 22 ya fueron confirmados.

Por ello, se estimó que pudiera ser un evento explosivo con riesgo de variante del SARS-CoV-2, en el que ya trabajan las autoridades en materia de salud para detectar casos de la nueva cepa.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias