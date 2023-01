Morena no es invencible, dice la precandidata Alejandra Del Moral en recorrido por el Edomex

En la próxima elección del 4 de junio estará en juego el futuro de las familias y se decidirá que país y entidad se quiere para los próximos años, sostuvo Alejandra Del Moral Vela, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, quien señaló que construir la alianza electoral no fue fácil, pero pudo más su interés por apoyar a la ciudadanía.

Durante un encuentro con militantes y simpatizantes Ixtapan de la Sal indicó que su corazón es rojo, a pesar de que en los próximos días la verán vestida de amarillo, azul y turquesa.

"Necesitamos que el priismo me ayude. ¿Alguien sabe cuál es mi trayectoria?, fui presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, secretaria del Trabajo y próxima gobernadora del Estado de México", manifestó.

Ante el grito de ¡Ale!, ¡Ale! y ¡Ale!, por parte de los asistentes, la precandidata del tricolor mostró su beneplácito porque se encontró con un priismo echado para adelante y listo para lo que viene, porque ante cada descalificación y ataque de sus adversarios políticos dará una propuesta.

#Edomex | Durante su visita al municipio de Ixtapan de la Sal, Alejandra Del Moral llamó a la militancia a cuidar el futuro de las familias mexiquenses. Vía: Luis Camacho pic.twitter.com/ha7lR2jNPw — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) January 28, 2023

También agradeció la presencia de los y las expresidentas municipales, así como presidentes de comités y en general a todos los priistas ixtapenses, a quien les dijo que volverá a demostrar que Morena no es invencible.

Minutos después de las 13:00 horas compartió una serie de reflexiones con los asistentes, ya que, dijo, todo lo que vendrá a partir de ahora va a requerir de todas y todos los priistas.

"Lo que vendrá la elección del 4 de junio requerirá de todos y todas nosotras. ¿Qué está en juego en la próxima elección?, la libertad, y las familias; y miren el futuro de México pasa por el Estado de México, el futuro de nuestro partido pasa por el Estado de México", externó.

Pidió tomar en consideración que el próximo 4 de junio no solamente estará en juego la gubernatura, sino la estabilidad de las casas y el futuro de las próximas generaciones.

"Como quiera nosotros ya la libramos, pero ellos no y no tienen por qué pagar los platos que no rompieron. Lo que vamos a defender nosotros los priístas es el Estado de México, y hoy nuestra entidad vuelve a ser protagonista en la vida del país", señaló.

De igual forma, agregó que en la siguiente elección se decidirá qué país y Estado de México, quiere la ciudadanía.

"Está en juego vida de millones de personas que son los mexiquenses que nacimos, crecimos aquí o los que decidieron venir a poner en su familia en territorio mexiquense. Por eso estamos buscando a un ejército de valientes; ¿por qué? ¿Qué significa ser valientes?: Defender, enfrentar y no echarse para atrás", subrayó.

Al grito de ¡si se puede!, ¡si se puede!, Alejandra Del Moral le dijo a los y las presentes que la conocen, porque han caminado muchas batallas juntos, y en está ocasión no será la excepción.

Asimismo, reconoció que no fue fácil ponerse de acuerdo con el PAN, Nueva Alianza y PRD, porque tienen diferentes ideologías, proyectos e intereses, pero pudo más el amor por el Estado de México.

"No fue fácil la alianza electoral porque fuimos adversarios políticos durante muchos años y competíamos entre nosotros, pero pudieron más nuestras coincidencias que nuestras diferencias", sostuvo.

Publicado en El Sol de Toluca