Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, da positivo a Covid-19

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, informó que dio positivo a Covid-19, por lo cual se mantendrá en aislamiento.

A través de Twitter, Murat Hinojosa indicó que se encuentra bien y estará dando seguimiento desde Oaxaca a sus funciones como gobernador.

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba Covid-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden", dijo .

Cabe resaltar que recientemente el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, también dio positivo a Covid-19 y como medida preventiva fue hospitalizado, sin embargo, días después fue dado de alta.

Con Murat Hinojosa, suman 17 los gobernadores que se han contagiado de coronavirus durante los poco más de nueve meses de pandemia.

Antes del mandatario de Oaxaca también dieron positivo los gobernadores Diego Sinhue (Guanajuato), Alejandro Tello (Zacatecas), José Ignacio Peralta (Colima), Claudia Pavlovich (Sonora), Claudia Sheinbaum (CDMX), Jaime Bonilla (Baja California), Carlos Mendoza (Baja California Sur), Mauricio Vila (Yucatán), Omar Fayad (Hidalgo), y Adán Augusto López (Tabasco).

Además de Francisco Domínguez (Querétaro), Héctor Astudillo (Guerrero), Francisco García (Tamaulipas) Carlos Joaquín González (Quintana Roo), José Rosas Aispuro (Durando) y Silvano Aureoles (Michoacán).

De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud federal, Oaxaca registra 28 mil 860 casos acumulados de Covid-19 y dos mil 166 muertes.