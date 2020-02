Director de TV estatal de Jalisco enciende polémica por tuit sobre perros y mujeres

Mediante un comunicado, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las Mujeres, CLADEM, condenó un tuit del director de Alejandro Tavares, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

El Comité pidió al Gobernador de Jalisco sanciones para éste. Tavares se disculpó posteriormente.

El CLADEM manifestó su rechazo a las declaraciones de Alejandro Tavares, quien se ha desempeñado por muchos años como locutor de radio Máxima FM y es el nuevo director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV).

El director mencionó textualmente en su cuenta personal de Twitter que: "Prefería tener perros y gatos que novia", comentario duramente criticado por misoginia.

“Evidentemente es un comentario sumamente machista y misógino, reprobable en cualquier persona, pero sobre todo inadmisible en un funcionario público con un cargo importante en la difusión de la comunicación gubernamental”, indicó el CLADEM en un comunicado.

Exigieron al Gobernador del Estado que “le inicie los procedimientos correspondientes que conlleven las sanciones necesarias para evitar que estas situaciones que promueven la violencia contra las mujeres se normalicen en un estado que se encuentra con doble Alerta de Violencia de Género y en donde los feminicidios se han incrementado durante su gestión de manera alarmante”.

El funcionario por su parte eliminó el tuit y se disculpó. Expresó en otro mensaje: “Hace rato hice un tuit que no debí hacer, por eso lo borraré”.

Hace rato hice un tuit que no debí hacer, por eso lo borraré. Ofrezco disculpas a todas las personas por el comentario hiriente.



Agradezco a todas las personas que amablemente me explicaron mi error. Lo asumo, no se va a repetir. — Alejandro Tavares (@Tavaresalaire) January 31, 2020