Alerta en Miahuatlán, Oaxaca por brote de hepatitis en escuelas

Miahuatlán de Porfirio Díaz, comunidad de la Sierra Sur en Oaxaca se encuentra en alerta por un brote de hepatitis que mantiene a 34 estudiantes con esta enfermedad.

De acuerdo con el presidente municipal de esta zona, Genaro Hernández Jiménez, los casos localizados se han presentado en instituciones educativas lo que encendió el foco del municipio.

Indicó que en coordinación con los directivos de las diferentes instituciones educativas de su municipio tomaron la decisión de realizar una limpieza en todas las áreas escolares.

En colaboración con el Dr. Julio Díaz Castellanos coordinador de vigilancia epidemiológica, Dr. Marcelino Vicente, supervisor médico regional y Armando Solis, supervisor de acción comunitaria del IMSS, atienden la problemática generada en la comunidad escolar por brotes aislados de hepatitis A, señaló.

Asimismo dijo, que recomiendan a la comunidad seguir las indicaciones para prevenir esta enfermedad y evitar su propagación.

Esencial, lavado de manos para prevenir hepatitis A y E

La especialista Lourdes Gabriela Rivera Ramírez expresó que un buen lavado de manos es la acción más sencilla y efectiva que puede tomarse para prevenir cuadros de hepatitis A y E en niños, jóvenes y adultos.

La técnica adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 54 del IMSS Jalisco indicó que la principal vía de transmisión de la enfermedad es por el consumo de productos contaminados por el virus, el cual se encuentra en las heces fecales.

Manifestó que mantener una buena higiene antes y después de ir al baño, así como antes y durante la preparación de alimentos, ayuda en gran medida a prevenir.

Aconsejó no comer en la calle, “porque no sabemos si las frutas picadas, las aguas frescas, los cueritos, etc., fueron preparados con la higiene adecuada, si la persona se lavó las manos o si los utensilios con que se cortaron o sirvieron estaban lavados con agua limpia”.

Indicó que cuando se come de prisa en la calle e incluso en el hogar, el niño, el joven e incluso el adulto pueden no haberse lavado las manos por falta de tiempo, de agua, de jabón o de gel antibacterial, lo cual puede perjudicar su salud.

Puntualizó que lo mejor es que nunca se omita el lavado de manos y/o se utilice gel con base de alcohol en sustitución.

“Recordemos que la hepatitis de estos dos tipos (donde la vía de contagio no es la sexual) son autolimitadas, eso significa que las molestias desaparecen por sí solas y el paciente sólo requiere medicamento sintomático y reposo de siete a 14 días, pero es necesario acudir con el médico oportunamente para evitar complicaciones”.

Precisó que los síntomas de la hepatitis A y E son: malestar general, dolor abdominal especialmente en la zona del hígado, náuseas, vómito, pérdida de apetito, fiebre, orina de color oscuro, fatiga, color amarillento en la piel y en los ojos.





Con información de Notimex