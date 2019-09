Alertan sobre vacunas falsas contra el dengue en Jalisco

GUADALAJARA. Luego de informar que en lo que va del año se han reportado 25 decesos por posibles complicaciones de dengue, de los cuales dos ya fueron confirmados, 13 continúan en dictamen, y diez fueron descartados por la Dirección General Epidemiológica (DGE), la Secretaría de Salud Jalisco alertó para no caer en engaños de supuestas vacunas contra este mal con costo de 30 pesos por unidad.

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, despejó las dudas sobre la enfermedad y prevención del dengue, por medio de una transmisión en Facebook, en donde aseguró que en el estado no hay vacunas contra el dengue y pide no dejarse engañar.

El pasado domingo, un hombre y dos mujeres vestidos con batas blancas, cruzaban el el tianguis de la calle 40 de Guadalajara, vendían la vacuna contra el dengue en 30 pesos, y ahí mismo la aplicaban con jeringas desechables.

“No tenemos una vacuna, no existe manera de prevenir esta enfermedad… les pido por favor que no hagan caso, no hay una vacuna, la que se tiene en otras partes del mundo ha demostrado que es funcional sólo para prevenir recaídas en algunos serotipos pero no es una buena medida de salud pública para prevención general, hacemos un llamado a que no se sientan con la tentación”, sentenció Fernando Petersen.

Los testigos de estos hechos mencionaron que los que comercializan la vacuna apócrifa portan gafetes falsos de la Secretaría de Salud y portaban un letrero pegado a una hielera en el que ofrecían la vacuna a cambio de una cuota de recuperación de 30 pesos.

El secretario de Salud aseguró que hay 230 nuevos casos de dengue confirmados en la entidad, de esos fueron a 180 del tipo clásico, 50 con signos de urgencia, se encontraron dos defunciones, es decir, y hasta la semana 35 se tenían contabilizadas mil 777 casos.

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con información a la semana 35 de ambos años

De acuerdo al histórico epidemiológico de los años 2017 y 2018, en este mismo periodo (notificación semana 35, con fecha 2 de septiembre) no se habían confirmado defunciones por dengue, sin embargo, al cierre de ambos años, hubo cuatro y seis decesos, respectivamente.

VERACRUZ, PRIMER LUGAR

Veracruz sigue estando en primer lugar nacional en número de personas que tienen o tuvieron dengue, al sumar tres mil 234 casos del primero de enero al 1 de septiembre.

Los datos, actualizados al 2 de septiembre por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salus indican que en el país se han confirmado 11 mil 593 casos de dengue, siendo Veracruz la entidad con mayor número de personas con este padecimiento.

Después de la entidad se ubica Chiapas con mil 792 casos, Jalisco con mil 777, Oaxaca con 733, Quintana Roo con 592, San Luís Potosí con 510, Guerrero con 463, Puebla con 447 y Michoacán con 422.

Contrario a ello, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas no han registrado casos de dengue en lo que va del año.

Respecto al número de fallecimientos, se detalla que a nivel nacional se han registrado 28 casos. De éstos 10 fueron en Chiapas, cinco en Guerrero, cuatro en Tabasco, tres en Quintana Roo, dos en Veracruz, dos en Jalisco, uno en Hidalgo y uno en Nayarit.

Con información de Itzel Molina, Diario de Xalapa