Alex sobrevivió a dos asaltos en transporte, al tercero lo asesinaron

La mañana del , Alex salió de su casa a las 6:20 horas junto con su padre; puntual como siempre, a las en la parada de la avenida Clouthier, en Metepec. Era su rutina diaria pese a que desde martes 21 de agosto6:30 tomó su camión rumbo a su escuelael año pasado en la misma ruta lo habían asaltado en dos ocasiones.

Policiaca

", en la misma ruta de los camiones Colón, ", relató Eduardo Montes, padre del joven universitario y alumno de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi hijo sobrevivió a dos asaltos antes de ser asesinadohasta esta ocasión me lo mataron



Foto: Daniel Camacho.

Alejandro Ricardo Montes García, de 28 años de edad, fue la víctima mortal de un asalto ocurrido a bordo de una unidad de la línea Colón Nacional entre la ruta Metepec-Toluca. Recibió dos disparos sobre el vientre que acabaron con varios de sus órganos y con su vida.



El joven era parte de esa lista corta de ciudadanos que , asegura su padre. Desde el año pasado acudía a audiencias a los juzgados de Almoloya para que subió a robar al camión en el que iba y fue detenido. decidían denunciar cuando eran víctimas de un delitotestificar en contra de un asaltante



"", externa don Eduardo. Pareciera que denunciar fue algo malo para él, es una injusticia, no se lo merecía





La despedida

Este jueves ubicada en la calle Miguel Hidalgo de Toluca. La familia decidió velarlo dos días, a la espera de parientes provenientes de otros estados. Pocas personas entraban y salían, sólo una corona de flores donada por sus compañeros de clase, instalada en el pasillo de acceso, adornó el lugar lúgubre. despidieron al universitario en una funeraria



“Lo sepultamos a la una, de ahí en adelante no sabemos, ”, sostiene el familiar. Decidió testificar ante la prensa porque no quiere que el homicidio de su hijo se olvide. “”, agrega sobre lo ocurrido con su hijo Alejandro. hay que dar la luchaNo es posible que uno se suba a un autobús y lo maten











El último día

Don Eduardo habla al lado del adorno floral sobre el último día que vivió con su hijo: “Salimos los dos juntos de la casa en Izcalli, acostumbrábamos eso, yo me despedí y me fui a abrir mi negocio, en la parada de Clouthier él tomó su camión a las seis y media y ”, recuerda. fue la última vez que lo miré



Una cuadra adelante, sobre la calle de Morelos, ya en la delegación de Santa Ana Tlapaltitlán, dos hombres abordaron la unidad con económico 19 de la línea Colón Nacional. E ran los asaltantes que unos minutos después comenzarían a amagar a los pasajeros, entre ellos a Alex.



Foto: Daniel Camacho.

Sólo bastaron unos minutos para que ocurriera el atraco. Don Eduardo sólo se puede imaginar lo que ocurrió, pues la unidad no contaba con cámaras de videovigilancia y los testigos han dicho pocos datos. Ni un retrato hablado se puede formar.



“”, revela el papá de Alex. Dicen los pasajeros que uno de los asaltantes estaba amagando al chofer, y todavía se regresó a donde estaba mi hijo para dispararle



Hay varias conjeturas e hipótesis que se forma el hombre en medio del dolor de perder a su hijo. Piensa en una agresión directa en represalia por la denuncia que llevó a un criminal a la cárcel, también que su hijo se resistió al asalto e incluso que defendió a otros pasajeros.



Pero aun la forma de la agresión es ambigua. Lo único cierto es que . una bala le traspasó el estómago, una segunda llegó hasta uno de sus pulmones, provocando hemorragia interna y la muerte

No pudo resistir hasta que llegara la ayuda, pero “”, describe don Eduardo. “Antes que llegaran las ambulancias ya mi hijo había fallecido, no lo pudieron ayudar”, lamenta. aguantó un rato





Una doble tragedia



Parece que a la familia de don Eduardo la persiguiera la tragedia. Aún están de luto. Pues revela que . el año pasado su esposa fue vencida por el cáncer y falleció



“Mi esposa murió hace un año de cáncer, apenas lo estábamos superando y pasa el asesinato de mi hijo”, reprocha el hombre.



Foto: Daniel Camacho.

, esa es una verdad que no se puede cambiar, sostiene Eduardo. La muerte ha destruido a la familia de Alex







Richi tenía planes con su padre

Antes de llegar la muerte, Richi, como le decía su padre a Alex, tenía planes. El sábado próximo junto con don Eduardo recibirían un diploma por el curso que tomaron juntos sobre electricidad. Había intención de abrir un negocio entre padre e hijo al terminar la carrera.



“”, relata Eduardo. No hay más en su tragedia, más que soledad, se le mira en sus ojos y el semblante. Así atrofia a las personas la violencia e inseguridad en el Estado de México. Teníamos planes, de hecho él y yo tomábamos un curso de electricidad, y el sábado íbamos a ir a recoger nuestro diploma, pero ya no se pudo



“”, sentencia el padre de Richi. El cumpleaños de mi hijo era el cinco de octubre, ya no habrá celebración







