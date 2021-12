Alianza Federalista continuará reuniones en 2022, afirma gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó que el bloque de la Alianza Federalista continuará con sus reuniones en los primeros meses del 2022, mencionando que fue un acuerdo que se hizo la última vez que sesionaron, precisamente para replantear su continuidad.

“De mi parte sí quisiera que la Alianza siguiera, los saldos que se arrojaron fueron muy buenos. Se acordó reunirse de nueva cuenta y ver cómo se replantea. La realidad es que los que entraron (gobernadores) apenas están viendo las problemáticas de sus estados y quedaron en reunirse para ver los temas que como estados vecinos nos competen”, mencionó el mandatario.

➡️ La Comarca Lagunera se une al bombardeo de nubes para mitigar la sequía

En cuanto a si Coahuila regresará a la Conago luego de acudir a la reunión que se celebró la semana pasada en Tabasco, Miguel Riquelme aclaró que solo se asistió porque ahí mismo se realizaría la correspondiente a seguridad pública, un tema que dijo es de interés para su gobierno:

“No significa que vayamos a estar en Conago o que nos hayamos sumado, ahí estuvimos por las reuniones de seguridad. La Conago no sirve para nada, no rinde frutos, no hay nada en concreto, no es la voz de todos, solo hablan los que ellos quieren”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El titular del Ejecutivo estatal recordó que todo lo realizado en el 2021, en su mayoría, se logró con recursos propios y para el próximo año seguramente será algo similar, es decir, “no existe nada extraordinario para Coahuila, lo único que hay es el proyecto Agua Saludable para La Laguna”.