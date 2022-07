AMLO debe cambiar estrategia de seguridad: FRENA Hidalgo

El Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) capítulo Hidalgo realizó una manifestación y marcha este domingo 24 de julio alrededor de El Reloj y luego caminaron a la Plaza Juárez, donde concluyeron, pronunciándose en contra del Plan de Seguridad del gobierno de la República de “abrazos no balazos” por una aplicación de leyes en contra de la delincuencia.

La protesta formó parte de una convocatoria nacional para sábado y domingo, que incluyó 50 ciudades del país y cinco de Estados Unidos, en Pachuca solo fue la de hoy, informó el integrante de FRENA, Roberto López.

El activista dijo que iniciaron al mediodía y concluyeron antes de las 15 horas en el asta bandera de la plancha frente a Palacio de Gobierno, marcharon por la popular calle de Guerrero, en la que al menos dos comerciantes empatizaron con su manifestación y sacaron pancartas rechazando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La de esta ocasión, apuntó, se centró en contra de la estrategia de Seguridad que promueve “abrazos no balazos” contra los delincuentes, lo que para ellos es incongruente los dichos del ejecutivo federal, “que los criminales son personas en circunstancias difíciles, pide que no se les debe maltratar, son seres humanos, cuando ellos han matado, han secuestrado”.

Eso debe cambiar por la aplicación de las leyes, reiteró.

Aunado a ello, en la entrevista indicó que “muy probablemente” buscarán una cita para dialogar con el gobernador electo Julio Menchaca Salazar, a quien le plantearían que no debe aplicar en Hidalgo los “abrazos no balazos”.

Aún no han solicitado la reunión, pero de parte de FRENA Hidalgo no hay una expresión en contra de quien ganó la elección para la gubernatura, por el contrario, expresó que no hay razón de no buscar un acercamiento con él.

Antes de subir a un vehículo el cual portaba una bocina, para dar por concluida la manifestación, afirmó que el saldo fue blanco sobre alguna agresión física por alguien que defendiera a AMLO y arremetiera contra integrantes de la marcha.

