Angustia y desesperación por paro de brazos caídos en hospital de Tabasco

Tabasco.- Angustia y desesperación se vive al exterior del hospital de alta especialidad Dr. Juan Graham Casasus, en dónde, a consecuencia del paro de brazos caídos por la falta de pago a los trabajadores del sector salud, los servicios se están brindando a medias.

Se cumplieron cuarto día de paro de brazos caídos de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA), Sección 48, en donde seis mil trabajadores desde el viernes por la noche se encuentran en asamblea permanente, y sólo se atienden emergencias médicas; las cirugías y consultas externas programadas se encuentran suspendidas, ya demás anuncian movilizaciones para hoy.

Los que logran ser atendidos, los pacientes deben costear todos los estudios médicos, medicamentos y hasta materiales como agujas y gasas, pues denunciaron que en el hospital no hay nada.

Así lo señalo el señor, Carlos Luna Oliva, de la ranchería Gonzales Primera, quien el pasado lunes internó a su hija de 25 años por un fuerte dolor de cabeza, sin embargo, aunque al parecer si le hicieron la tomografía, hasta el medio día de ayer no había sido revisada por los doctores.

El ciudadano anexó que sí están recibiendo a los pacientes de emergencia, sin embargo, al interior es poca la atención que reciben, aunado a que él tuvo que costear desde las agujas hasta el disco para guardar la tomografía que le fue realizada.

"Tampoco están haciendo estudios porque yo tuve que mandárselos ha hacer de manera particular, porque no lo están haciendo, no tienen reactivos. Tuve que comprar todo porque tampoco tienen solución, no hay agujas, no hay quipos, he estado costeando todo porque no hay nada, incluso también el disco donde le hicieron la tomografía", indicó.

Por su parte, el paciente Carlos Romero Valdez, de 73 años de edad, debe realizarse un procedimiento cada dos semanas en donde le extraen líquido del abdomen, no obstante, no se le ha podido practicar la ultima sesión debido al paro de labores y a la falta de insumos médicos.