Ante violencia, edil de Irapuato pide ayuda a Federación

IRAPUATO. Luego de que enero se convirtió en el mes más violento en Guanajuato en dos décadas, con 453 víctimas de homicidio, Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, hizo un llamado a la Federación a convocar a los alcaldes de los estados, principalmente de Guanajuato, para participar en la creación de una estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, pues aseguró que está en la mejor disposición de colaborar.

El presidente municipal lamentó que se haya incrementado la violencia en el estado; sin embargo, reiteró que es a causa de las disputas entre los mismos grupos del crimen organizado y a causa de la falta de una estrategia federal.

Por ello, Ortiz Gutiérrez dijo estar en la disposición de colaborar con la creación de una estrategia que incluya el apoyo de los alcaldes de los estados, principalmente de Guanajuato, para atender la inseguridad y el combate al crimen organizado.

“Alfonso Durazo dijo 'el que tenga una estrategia, pues que me la diga', si él es el responsable de la estrategia nacional con mucho gusto podemos participar, si nos convocan. Incluso, hay una mesa de seguridad municipal nacional, donde participé en ella, y la verdad no tiene resultados muy visibles, se hacen los comentarios, se presentan propuestas, pero no pasan”.

Además, el presidente municipal aseguró que aún están a la espera de la llegada de más elementos de la Guardia Nacional, como lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e incluso mencionó que los cuarteles están a punto de ser entregados.

“A nosotros nos queda seguir chambeando y esperar a que los acuerdos del presidente de la República se cumplan (...) pero aquí no queda de otra más que confiar poco a poco”.

Enero de 2020 pasará a la historia como el inicio de año más violento en Guanajuato en las últimas dos décadas, pues en menos de 31 días fueron asesinadas 453 personas en todo el estado.

De acuerdo con un recuento realizado por Organización Editorial Mexicana y con información proporcionada por la Fiscalía General el Estado, a través de los seguimientos diarios que envía sobre la incidencia delictiva en la entidad, en sólo cuatro municipios, como son León, Irapuato, Salamanca y Celaya, se concentraron 59.6 por ciento de los homicidios ocurridos durante enero, es decir, que en esos municipios que integran el también llamado Corredor Industrial 270 personas fueron asesinadas.

Irapuato se colocó como el municipio con más víctimas de homicidio doloso en el inicio del año, pues fueron asesinadas 75 personas; le sigue Celaya, con 70, entre ellas un líder de una célula criminal que operaba en Querétaro, tras un enfrentamiento contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes repelieron la agresión de la que fueron objeto; León terminó el mes con 65 personas asesinadas, mientras que Salamanca cerró el primer mes de 2020 con 62 víctimas de homicidio doloso