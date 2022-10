Anuncia Samuel García que si Adrián de la Garza es el Fiscal lo vetará

Samuel García está en contra de que el priista Adrián de la Garza sea el próximo Fiscal de Justicia de Nuevo León, y adelantó que lo vetará si es elegido.

"Yo sigo insistiendo que debe ser un perfil técnico, no político, entonces, ahí está la respuesta", dijo sin citar el nombre pero sí, en alusión a quien contendió por la gubernatura en la pasada elección estatal.

"Yo voy a estar a la espera de que me manden esa lista final para mi derecho a veto, la verdad es que espero no usarlo, espero que lleguen los mejores perfiles", comentó.

Sin embargo, insistió en su advertencia de utilizar el veto: "Si me llegan perfiles cuestionados, politizados o que no van a colaborar con Seguridad, pues voy a tener que aplicar el veto".

El Congreso Local ha integrado el Comité de Selección que ayudará para encontrar el próximo Fiscal, pero sus integrantes han sido cuestionados por algunos sectores, que señalan que son allegados a Adrián de la Garza.

El priista tiene amplia experiencia en la seguridad pues siempre ha colaborado en ese rubro, además de que ya fue procurador de Justicia y dos veces Alcalde de Monterrey.

Rinden protesta

Por otro lado, los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) rindieron protesta ante el Pleno del Congreso local, para un periodo de tres años.

Enrique Ogaz fue elegido como presidente y Sarah Aranda, secretaria; el resto de los integrantes son Viridiana Adame, Edwin Chávez, Ulises Silva, Jesús Salas, Hildalila Aguilar, Karen Flores, y Juan Tolentino.

Ogaz calificó de técnico y no político al Comité y señaló que las descalificaciones que se hacen a quienes lo integran son una falta de respeto.

"Me parece más como una especie de falta de respeto, porque los que estamos aquí, personas con distintos perfiles, estamos con las mejores intenciones, me parece injusto que a veces se ha desinformado sobre que hace el Comité y qué no y nosotros vamos a atenernos nada más a lo que dice la Ley y a ser muy transparentes", comentó sobre los cuestionamientos.

Sobre las advertencias del Gobernador Samuel García de que vetaría a Adrián de la Garza,si es elegido Fiscal, recalcó que la labor del Comité en ese tema y en todos los que le toquen, será técnica y no política.

"Es un tema ya político (lo que él menciona), pero nosotros estamos aquí como un órgano técnico, estamos haciendo una función netamente técnica, nos vamos a apegar a eso y la política no tiene nada que ver aquí, somos profesionistas que venimos a hacer un trabajo para beneficio de Nuevo León y nada más".

"Yo no le pediría nada (a SamuelGarcía), que cada quien opine lo que quiera opinar, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es de manera técnica y contaran con toda la transparencia necesaria. De lo que diga el Gobernador yo no tengo nada que ver... como Comité no tenemos nada que decir, él puede decir lo que él guste, nosotros somos ajenos a eso".