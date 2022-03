Aprueban la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en Nayarit

El Congreso del Estado de Nayarit aprobó por unanimidad, con 27 votos a favor, la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Esto ocurre cuando ya suman mil 432 desapariciones en esa entidad, desde el 15 de marzo de 1964 a la fecha.

Esta iniciativa con proyecto de decreto que fue presentada por el diputado, Luis Zamora, también reforma diversos artículos para la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Nayarit, que garantiza derechos respecto a la patria potestad, guarda y custodia, protección de su patrimonio, preservación de los derechos de seguridad social para sus dependientes económicos, suspensión de actos judiciales, obligaciones de naturaleza civil, fiscal y mercantil, representación legal, protección de los derechos familiares, disolución del vínculo matrimonial.

La reforma que contempla 36 artículos y cuatro transitorios, ejemplifica el diputado, que desde ahora, quienes tenían empleo cuando se perdió la pista de su paradero se les siga proporcionando el servicio médico a la esposa e hijos, así como también que no se les elimine el Infonavit, dado que no es justo que se pierda hasta la vivienda, incluso si hay un recién nacido que no alcanzó a ser registro con la declaración de ausencia se le pueda dar el apellido del padre o la madre.

Suspende además actos judiciales, en obligaciones de naturaleza civil, fiscal y mercantil, contra las familias de desaparecidos, que en ocasiones llegaban a perder no solo al familiar, sino además todo su patrimonio.

Estas mismas podrán realizar actos de dominio en relación al patrimonio de la persona desaparecida, acceder a los beneficios de seguridad social y recibir el derecho a una vida digna para sus familiares.

También se garantiza los derechos relacionados con la patria potestad, guarda y custodia; protección de su patrimonio; preservación de los derechos de seguridad social para sus dependientes económicos; suspensión de actos judiciales, obligaciones de naturaleza civil, fiscal y mercantil; representación legal; protección de los derechos familiares; disolución del vínculo matrimonial.

La nueva ley en materia de declaración especial de ausencia establece reglas y principios para garantizar la atención de los derechos e intereses de las personas desaparecidas y sus familiares, contempla la disolución de la sociedad conyugal, acción que dignifica ante un contexto de adversidad a las familias y demás personas afectadas con motivo de la desaparición de una persona.

El legislador, explicó que con esta Ley se brindará además de asesoría jurídica y psicológica, una garantía para salvaguardar la vida, libertad y seguridad para quienes ejercen el periodismo.

Para concluir, Luis Zamora, añadió que es difícil dar una cifra exacta de desaparecidos, dado que esta depende de cada instancia u organización, sin embargo oficialmente se tienen mil 432, la mayoría desaparecidas en el gobierno de Roberto Sandoval y el fiscal, Edgar Veytia.

