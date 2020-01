Aquí no desaparecerá Seguro Popular, reta gobernador de Aguascalientes

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval aseguró que no se firmará la carta de intención con el Gobierno federal para desaparecer el Seguro Popular.

En la Plaza Principal de la ciudad de Aguascalientes, el gobernador indicó que asegurar salud digna para todos es uno de los compromisos más importantes para su gestión.

Orozco Sandoval dijo que defenderá la permanencia de este organismo, pues todos los aguascalentenses tienen derecho a recibir salud digna de parte del Estado, por lo que se seguirá atendiendo a todo aquel que cuente con este servicio, independientemente de que haya desaparecido.

“Tendrán a este gobierno, tendrán a su amigo Martín Orozco que defenderá la postura a morir del Seguro Popular o del servicio que daba el Seguro Popular en Aguascalientes”, enfatizó.

Así mismo, el mandatario reafirmó impulsar mecanismos que mejoren la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos, por lo que aseguró que se continuará trabajando para que el abasto de medicamentos sea suficiente en todas las clínicas y hospitales del estado.

Este jueves, El Sol de México dio a conocer que el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha generado caos, pues pacientes beneficiarios del extinto Seguro Popular reclamaron que ahora ellos tienen que pagar por servicios que antes eran gratuitos, mientras la institución sigue sin lineamientos ni reglas de operación.

En la Ciudad de México, Diana Rodríguez, madre de Yamila Chávez, quien desde hace cuatro años lucha contra el cáncer, aseguró que a partir de 2020 tendrá que asumir el gasto de sus radioterapias debido a que el Insabi no cubre estas terapias, lo que sí hacía el Seguro Popular.

Pacientes o familiares tienen que realizar el pago de los servicios que requieren o salir a comprar medicamentos, pues si no les niegan la atención / Foto: Ernesto Muñoz

“Anteriormente no tenía que pagar nada, las quimioterapias que se le dieron a mi hija nunca se les pagó, o sea, yo no pagué nada, el Seguro Popular me las cubría, me dieron el seguro de gastos catastróficos y con eso se cubrían lo que eran quimioterapias, internamientos y alguno otro medicamento que se podía cubrir con esto. Si necesitaban otro que no cubría esto, obvio yo lo tenía que comprar, pero no era una exageración”, aseveró con lágrimas.

Selene Jaimes tuvo que adquirir un kit de cirugía para su madre Eloísa Sánchez, con un valor de tres mil 800 pesos “por fuera”, ya que en el Hospital General de la Ciudad de México éste tenía un costo de cinco mil 500 pesos, gasto que en cuatro meses no había tenido que realizar desde que su mamá se atiende en este hospital.

Asimismo, refirió que los costos por la cama, o internalización, aumentó considerablemente, pues pasó de los 88 pesos a los 387 pesos. Al día de hoy, pagó una cuenta de dos mil 385 pesos por la estadía de su madre en este nosocomio.

Gobierno responde

Sobre esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se estuviera cobrando la atención en los hospitales públicos.

-¿El Insabi cobrará cuotas de recuperación, como se hacía con el anterior Seguro Popular?

“No, no, no. Es atención médica y medicamentos gratuitos”, respondió a pregunta directa durante la conferencia mañanera; sin embargo, reconoció que ese tema aún se está resolviendo, porque hay hospitales, sobre todo en el área de especialidad, donde siguen cobrando por los servicios.

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

“Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”, dijo durante la mañanera.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que el Insabi da servicios gratuitos en el primer y segundo nivel de atención, pero en el tercer sólo cubre 66 enfermedades, como ocurría con el Seguro Popular.