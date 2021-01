A solo unos kilómetros de Sonora, EU aplica vacuna contra covid las 24 horas

La lucha contra el Covid-19 continúa en todo el mundo y con la llegada de la nueva vacuna, algunos lugares han iniciado con su aplicación de todas las maneras posibles.

Así ha sucedido en Arizona, Estados Unidos, en la frontera Norte de Sonora, uno de los lugares que ha sufrido más contagios a nivel mundial y que se considera como el epicentro de la enfermedad en ese país.

➡Fue gratis, salió de mis impuestos: "Perro" Bermúdez "calla" a redes sociales tras recibir vacuna anticovid

➡"No quiero morir", las últimas palabras de Alex Malverde, difusor del Hip Hop mexicano

Sin embargo, el día de hoy no se ha vuelto viral por ser uno de los estados que ha llegado a tener hasta 11 mil contagios en un solo día, sino por la manera en que se está administrando la nueva vacuna.

Esto en el area de Phoenix. Las 24 horas los 7 días de la semana sin parar de vacunar en el estacionamiento del estadio de los Cardenales de Arizona en Glendale 👏🏼👏🏼👍🏼👍🏼

1600 vacunas x hora pic.twitter.com/cIiCLguoOH — Chito SAA (@chitoarnold) January 14, 2021

Según lo publicado en las cuentas oficiales de Twitter del gobernador de Arizona, Doug Ducey y del Departamento de Servicios de Salud de esa entidad, la vacuna se ha estado aplicando las 24 horas de los siete días de la semana.

Para esto se instalaron múltiples carpas en el estacionamiento del State Farm Stadium, casa de los Cardenales de Arizona de la NFL.

Dr. Christ encourages everyone to get the #COVID19 vaccine when they are able; “The vaccine is safe and effective. It is one of the best prevention methods we have against COVID-19.” Visit https://t.co/IEOh9pJ6Zh for the latest information. #RollUpYourSleeve @FOX10Phoenix pic.twitter.com/4dRdeeHOPf — AZ Dept of Health (@AZDHS) January 14, 2021

➡ Samuel García mantiene trono viral por polémica afirmación sobre gente "del sur"

➡ "Cuando lo abraces, ahí estaré", los ositos con ropa de víctimas Covid que ayudan al duelo

A través de la cuenta del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, en palabras del doctor Christ, “La vacuna es segura y eficaz. Es uno de los mejores métodos de prevención que tenemos contra Covid-19”, por lo que anima a todos a recibirla cuando les sea posible.

Por su parte, el gobernador Ducey, publicó un vídeo señalando cuáles son las expectativas que se plantean.

Arizona’s 24/7 vaccination site at @StateFarmStdm is processing about 200 people per hour, and the goal is to reach 6,000 per day.



More information from @AZDHS Director Dr. Christ ⤵️ @azfamily pic.twitter.com/pDsIXzzPPQ — Doug Ducey (@dougducey) January 13, 2021

Actualmente, según los datos registrados en la página oficial del Departamento de Salud de esa localidad, el Estado cuenta con 10,855 decesos a causa del Covid-19 y casi los 650 mil contagios.





➡ Pese a semáforo rojo por Covid, Directora de Promoción Turística CDMX festeja boda

➡ “Se me borró el cassette”, dice Jorge, paciente intubado y sobreviviente de Covid-19

➡ WhatsApp, Telegram o Signal: ¿quién es quién en las apps de mensajería?

➡ Lugares donde te puedes hacer una prueba gratuita de Covid-19 en el Edomex y la CDMX

➡ Entra en vigor reforma que regula el home office y esto es lo que tienes que saber





Política Alianza Federalista respalda cese de las mañaneras Sociedad Rancho de Coahuila cobraba 7 mil dólares por matar bisontes Sociedad Huixquilucan solicita al Gobierno federal la compra de vacuna contra Covid-19