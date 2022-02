Asesinan al Periodista Jorge Camero en Empalme, Sonora

Un ataque armado dentro de un gimnasio dejó el saldo de una persona sin vida este jueves, quien fue identificada como Jorge “Choche” Camero, quien se desempeñó como director del portal "El Informativo" y ex secretario particular de Luis Fuentes, alcalde del municipio de Empalme.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas en la colonia Libertad, donde las autoridades de Seguridad Pública municipal encontraron a la víctima con tres impactos de bala en el cuerpo.

Al quedar acordonada la escena, se solicitó la presencia de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AIC) para procesar e investigar el Gimnasio Municipal, mientras que se elaboraba el informe del caso.

La primera versión del caso señala que dos hombres armados ingresaron al inmueble y atacaron al funcionario para luego escapar a bordo de una motocicleta.

A pesar de ello y de los testigos en el lugar, la versión oficial de este hecho no ha sido revelada, ya que peritos y el Servicio Médico Forense aún reúnen indicios para seguir con las averiguaciones. No obstante, de manera extraoficial se informó que se trataba de Jorge Camero, quien renunció días antes a su cargo en el Ayuntamiento de Empalme.

Esta ejecución sería la segunda de un ex servidor público del municipio en menos de un mes, pues el pasado 4 de febrero se localizó el cuerpo sin vida del ex diputado empalmense y ex empleado municipal, Daniel Palafox.

A través de redes sociales, medios de comunicación municipales y estatales lamentaron la ejecución del periodista Jorge “Choche” Camero, quien hace aproximadamente una semana había retomado sus labores en “El Informativo” tras renunciar a su cargo en el Ayuntamiento, el cual inició en septiembre de 2021.

