Asesinatos de mujeres en Guerrero aumentan más del 35%

De acuerdo con el seguimiento que organizaciones civiles dan a la cifra de homicidios dolosos de mujeres que se cometen en el estado de Guerrero, durante el 2018 se tuvo un incremento de más del 35 por ciento con respecto al 2017, y lamentablemente la proyección no es mejor para el 2019, pues el día primero de enero ya se tiene una mujer privada de la vida.

La presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, señaló que en el 2018, la cifra de homicidios dolosos de mujeres con presunción de feminicidios llegó a 230, mientras que en el 2017 los casos fueron 170.

El incremento en el número de homicidios de mujeres se registró a pesar de que en el estado se tiene emitida una alerta de género debido a la situación grave de violencia hacia las mujeres que ha prevalecido en los últimos años, sin embargo las acciones que el estado ha emprendido para reducir estas cifras no han dado el resultado esperado y por el contrario el 2018 fue el año de mayor incidencia de muerte de mujeres del que se tiene registro

Ayuntamientos omisos ante alerta de género

La activista acusó a los ayuntamientos de ser omisos para atender las actividades que les marcó la alerta de género, pues estos tendrían que coordinar esfuerzos con el estado y la federación para impulsar acciones que disminuyan los índices de violencia, "sin embargo nosotras no vimos acciones concretas por parte de los ayuntamientos para atender la alerta de género".

"Sabemos que tiene una responsabilidad pero no hubo una coordinación con los ayuntamientos salientes y con los entrantes hasta la fecha a excepción de Acapulco, ni siquiera han instalado los sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y el otro sistema que es el de igualdad entre mujeres y hombres".



Desafortunadamente con esto los municipios violan las normas vigentes de protección al as mujeres y no están haciendo acciones que estén bajo un programa para atender la violencia en los municipios, "No hay acciones de prevención, de atención, es decir no tiene interés en atender este tema que debería ser una prioridad de los gobiernos".

Finalmente estableció que las organizaciones de la sociedad civil que en el 2017 promovieron la emisión de una alerta de Género seguirán pugnando porque los entes de gobierno cumplan con su responsabilidad y que se atienda al cien por ciento la legislación vigente que garantiza al as mujeres una vida libre de violencia.