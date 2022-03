Atlistas realizan marcha pacífica en Guadalajara

Hoy la rivalidad quedó de lado cuando los aficionados del Atlas, Chivas, Pumas, Tigres, América y otros clubes de la Liga MX se dieron cita a la marcha pacífica organizada por afición Rojinegra.

Antes de la siete de la noche el contingente de poco menos de 100 personas salió rumbo a su destino: Estadio Jalisco. Conforme fueron avanzando se fueron uniendo niños, adultos de la tercera, familias enteras, sabían que hoy era un día especial y diferente.

Con la exigencia de" "justicia" por los compañeros que fueron severamente lesionados el sábado pasado en la Corregidora de Querétaro, la avalancha Rojinegra avanzó por la Avenida López Mateos, rumbo Hidalgo para luego agarrar Américas y así meterse por Jesús García, en el tradicional barrio de Santa Tere, ahí vecinos se sumaron y desde sus casa apoyaron la marcha, con cánticos, botellas de agua, y porras.

En todo momento imperó la cordura y no hubo trifulca alguna, y no era para menos, en esta ocasión el fútbol quedaba de lado y era un momento de reflexión, apoyo y exigencia a la autoridad por lo ocurrido en Querétaro y que el caso no quede impune.

Pese al corte a la circulación en vialidades importantes, como Avenida López Mateos, Enrique Díaz León, Federalismo, Normalistas, Circunvalación, los automovilistas, en su mayoría, mostraron su apoyo tocando el claxon.

Este espacio fuera aprovechado también por colectivos de personas desaparecidas, quienes aclamaban por sus familiares o conocidos que ya no regresaron a casa.

Tras tomar Normalistas subieron por Fidel Velázquez, para así llegar al Monumental Estadio Jalisco, donde se congregaron y pusieron fin a la marcha.

