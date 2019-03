Por austeridad, despiden a mil 500 burócratas en Tabasco

Tabasco.- El gobernador Adán Augusto López Hernández anunció el despido de mil 500 trabajadores de su administración como parte de las medidas de austeridad.

Explicó que la situación no es fácil, sosteniendo que se realiza la desaparición de áreas, lo que ha redundado en el despido de personal.

Es probable que si se esté despidiendo personal, estaríamos hablando de unos mil 500 que están en ese proceso y los que tienen derecho si están siendo liquidados, con algunos se está negociando el pago de tres meses del salario

Y es que refirió que existe una Ley Orgánica de la administración que contempla la desaparición de áreas, “hay muchísimos empleados que entraron hace unos meses y que no tenemos manera de sustentar la plaza, nada más en gasto fuera del presupuesto encontramos 3 mil 500 millones de pesos, no hay dinero y no hay como cubrirlo y sería una irresponsabilidad de mi parte que aras de mantener una popularidad de darle chamba a todo mundo sostuviera eso”, abundó.

La administración estatal confirmó el ajuste a las prestaciones del personal de confianza, en el cual los nuevos contratos especifican que solo podrán gozar de 45 días de aguinaldo, además se han entablado pláticas con los sindicatos para que los nuevo sindicalizados solo cuenten con el mismo número de días de aguinaldo y no 90 días como cobra todos los trabajadores de base.