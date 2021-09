Autoridades abandonan a migrantes en frontera con Guatemala

Los migrantes detenidos durante los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) para contener el avance de las caravanas están siendo abandonados en la frontera de México con Guatemala.

El Diario del Sur pudo conversar con algunos migrantes detenidos por autoridades migratorias y señalaron que cada vez que los interceptan son devueltos a los puertos fronterizos de Talismán y Ciudad Cuauhtémoc.

Igualmente, acusaron que en este punto les quitan y rompen la documentación que autoridades mexicanas les otorgaron previamente para acreditar su estancia legal en el país, lo que consideran es un abuso por parte de los agentes de migración.

Aseguraron también que, a pesar de las tres horas que les toma internarse nuevamente en el país, regresar a su país no es una opción.

Oscar, originario de Honduras, indicó que no se cansará de intentar llegar a los Estado Unidos o a otra parte del país, porque en la frontera sur, principalmente en Tapachula, no tienen oportunidades para prosperar y tener una vida digna.

“Las veces que me agarren y me tiren en Guatemala o me deporten a mi país, esas mismas veces me regresaré, porque en mi país la violencia, la inseguridad y las pandillas no nos dejan vivir en paz”, expresó.

Etienne, originario de Haití, fue asegurado junto a su mamá, esposa e hijo y los llevaron a Ciudad Cuauhtémoc, para dejarlos en el departamento Huehuetenango, Guatemala, y ahora ya están de nueva cuneta en territorio nacional.

“Nosotros no podemos regresar a nuestro país, que esta destrozado por los terremotos y los problemas políticos. Además, para regresar tenemos que cruzar ocho países y nosotros el objetivo lo tenemos pasando México”, externó.

Aseguró que todos los haitianos que están en Tapachula saldrán tarde o temprano, porque la mayoría ha cruzado muchos países y han tenido que esperar por años para llegar a México.

“Hemos pasado parte de la Amazonia en Brasil, la selva de Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y solo nos falta cruzar México. Ya estamos acá y no pararemos hasta obtener nuestro objetivo”, abundó.

Insistió en que lo único que quieren es pasar, pues hay personas reconocidas como refugiados o tienen una visa humanitaria, pero las autoridades no los están respetando y los están deteniendo en su camino.