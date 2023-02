Autoridades ponen en adopción a un gato tatuado por presos del penal de Cd. Juárez

César Díaz Gutiérrez, titular de la dirección municipal de Ecología de Cd. Juárez, dio a conocer que el gato egipcio que fue rescatado del Centro de Reinserción Social número 3 podrá ser adoptado a través de una convocatoria abierta a la comunidad.

En rueda de prensa se comentó que después de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dijo que el gato estaba liberado de la investigación, podría darse en adopción.

El gato fue resguardado por el Departamento de Bienestar Animal de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), por lo que ya está aliviado de una ligera infección que presentó en ojos y oídos, también se esterilizó, fue vacunado y se desparasitó.

El director de Ecología, indicó que fue tanta la insistencia de la ciudadanía por adoptar el gato, que se decidió abrir una convocatoria a todo el público en general.





FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“La ciudadanía estuvo pidiendo al gato no querían que solo fuera una asociación y el presidente fue muy claro en que la adopción fuera de la manera más transparente y no que se marcará un favoritismo y que se cumpla el objetivo que el gato esté en un lugar donde no lo vayan a mal”, comentó César Díaz Gutiérrez.

Para ello se generó un código QR, para que la gente descargue un formato, el cual se va a entregar en la dirección de comunicación social de la presidencia municipal desde hoy hasta el 28 de febrero en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.





El gato fue seriamente maltratado por los prisioneros. Foto: Reuters

El primero de marzo será dará a conocer donde se llevará a cabo la entrega del gato egipcio, se va a deliberar de manera colegiada, con la participación de la dirección de ecología, el jefe del RAMM, comisión de ecología, Protección Civil, así como el coordinador de comunicación social del municipio, quienes revisarán cada formato de adopción y así seleccionar la mejor opción para el gato.





FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Quien lo adopte, deberá seguir la restricción de no ponerlo en venta y podrá salir de la ciudad, estado y país, siempre y cuando acredite la residencia de quien lo adopte. Se busca que tenga el compromiso y responsabilidad de ofrecer al gato un espacio adecuado, al igual que sus cuidados especiales.

Para más información puedes comunicarte a través del número de WhatsApp 656 5708120, mismo que se utiliza para las denuncias al RAMM, el QR se podrá encontrar en la página oficial del municipio.

