Avioneta accidentada en Morelos pretendía aterrizar de emergencia

La tripulación del Air King, N426EM que partió del puerto de Acapulco con dirección a Puebla, detectó una falla en el trayecto hacia su destino y entonces solicitó apoyo a la torre de control del aeropuerto “Mariano Matamoros” de Temixco, pero no pudo llegar a su destino y de desplomó, así lo confirmó el Coordinador Estatal de Protección Civil (PC), Enrique Clement Gallardo, quien aseguró que Aeronáutica Civil sigue con las investigaciones del caso.

“En cuanto la torre de control pierde del radar a la nave ellos acuden de inmediato al último punto que detectaron y por eso llegaron de manera inmediata, solo en cuestión de algunos minutos y afortunadamente llegó a asegurar el área para evitar que se regara combustible y cerrar el sistema eléctrico para evitar una conflagración y esto ayudó mucho para que el personal de emergencia pudiera trabajar con seguridad”, mencionó.

Los restos del Air King fueron retirados con grúa alrededor de las 10:00 de la noche de este lunes; a primera hora, personal de la tienda comenzó a realizar las revisiones en el lugar a fin de iniciar con la reconstrucción de la barda que se encuentra en la calle Emiliano Zapata de la colonia Azteca de Temixco, donde la nave atravesó el lugar.

Heridos del accidente se encuentran estables

Por cuanto, a la salud de los lesionados, tres clientes y un pasajero, la alcaldesa de Temixco, Juana Ocampo Domínguez, aseveró que están fuera de peligro y que se les brindó la atención correspondiente, incluso agregó que los visitó durante este martes en el hospital comunitario de esa localidad, donde permanecen.

“Los que se encuentran en el hospital están estables, ahí se les atendió inmediatamente y gracias a Dios sólo fueron tres personas (de los clientes), del otro (el empresario Francisco Salvador Echeguren) no sabemos porque se lo llevaron a un hospital particular. Nosotros le brindaremos todo el apoyo a los heridos de Morelos. Es penoso este incidente, pero gracias a Dios no pasó a mayores porque la nave entró a la tienda”, comentó.

Piden revisar viviendas

Los ciudadanos que habitan en las casas aledañas al comercio de autoservicio, aseguraron que cuando la aeronave se impactó escucharon un fuerte estruendo pero también sintieron vibrar sus casas, así que ante el temor de algún daño estructural solicitaron a las autoridades municipales y estatales que revisen sus viviendas.

“Se sintió el golpe bien feo, no escuchamos algún ruido que nos alertara sobre la caída, nada más se escuchó el golpazo. Nadie ha revisado nuestra casa hasta el momento; ahorita le voy a decir a mis hijos que revisen para ver si no hubo algún daño. Yo le pediré a las autoridades que pues ahora si nos protejan pues”, dijo la señora Margarita Alvarado Juárez.

Y es que hasta el momento el área continúa acordonada por elementos de la policía preventiva y personal de protección civil con el objetivo de resguardar el sitio, pero también para evitar algún robo pues la mercancía se encuentra expuesta.

Se registró "rapiña"

Sin embargo, si hubo rapiña pues en un predio que se encuentra a un costado de la tienda se encontraron por lo -50 botellas de agua, refresco, energéticos, así como bolsas de papitas, galletas y otros artículos del interior de la tienda que el día anterior no había en el lugar.

“Pues primero le dieron botellas de agua y después poco a poco comenzaron a sacar algunas cosas nos dimos cuenta de quiénes eran pero mejor preferimos no decir nada”, fue lo que dijo un guardia de seguridad sobre el robo de la mercancía en el sitio, quien prefirió el anonimato.

