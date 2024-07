Ayuntamiento de Campeche presenta controversia constitucional por Tren Maya

Campeche. El director jurídico del Ayuntamiento de Campeche, Alejandro Durán Reyes, anunció que presentarán una “controversia constitucional” contra el Gobierno del estado y el Congreso local, por invadir funciones municipales, al reformar la Ley de Obras Públicas para que el Tren Ligero, una obra complementaria del Tren Maya, pueda construirse sin necesidad de licencias.

Dicha controversia “la estamos preparando. Aún se va a presentar, contra (los Poderes) Legislativo y Ejecutivo. Se está valorando si se incluye al Poder Judicial”, dijo Durán Reyes a Organización Editorial Mexicana (OEM).

Según la regidora en funciones de alcaldesa, Martha Camacho Sánchez “al no conocer el proyecto completo y los estudios de impacto ambiental, urbano, hídrico, etcétera, el Ayuntamiento no puede garantizar que no se presenten problemas de inundaciones, tráfico vial, modificaciones de la imagen urbana, expropiaciones, falla de infraestructura municipal tan to el de agua potable como iluminación, vialidades”.

Finanzas Extraerán materiales de Tulum para construcción del Tren Maya

La gobernadora, Layda Sansores San Román, reaccionó afirmando que “no se puede aceptar que por capricho del gobierno municipal” se detenga la citada obra pública, una iniciativa suya con apoyo federal, prevista para inaugurarse el 30 de abril de 2025, pero que había sido frenada por el Ayuntamiento de Campeche por no contar con licencias.

Dicha reforma ocurrió después que, el 16 de mayo, el Ayuntamiento suspendió los trabajos del Tren Ligero, por no contar con las licencias municipales que, a juicio de Sansores San Román, “las autorizaciones, sus requisitos son muy burocráticos (…) Nosotros seguiremos adelante, seguiremos trabajando y esperamos terminar a tiempo”.

“Están en su derecho (de presentar la controversia constitucional), nosotros hicimos todo lo que está en nuestras manos para que pueda continuar una obra que es de un gran impacto social para ayudar a los ciudadanos, y no se puede aceptar que por capricho del gobierno municipal, porque se hicieron intentos de diálogo, de mesas de trabajo”, agregó la mandataria estatal.

El pasado 10 de julio, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e independientes, aprobaron una reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche para que construcciones oficiales, como la del Tren Maya y el Tren Ligero, no tengan que cumplir con los requisitos como los de no impacto ambiental, urbano e hídrico.

La reforma legislativa estipula que “quedan exceptuadas de obtener licencia de construcción para su ejecución, las obras públicas declaradas de interés estatal de gran impacto a las que hace referencia el artículo 2 de la presente Ley”.

Asimismo, que “el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en su caso, expedirá el Acuerdo correspondiente para declarar toda obra pública de interés estatal de gran impacto, señalando en el mismo los beneficios de la obra, su trascendencia para el Estado y los Municipios, así como el ente o entidad que la ejecute, aun cuando ésta pueda ser del orden Federal”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El Tren Ligero, que cuenta con una inversión de poco más de cuatro mil millones de pesos, dispondrá de 14 estaciones que vincularán la terminal del Tren Maya con el centro histórico de la ciudad, atravesando barrios tradicionales y avenidas importantes.