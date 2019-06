Baja California Sur da el sí al matrimonio igualitario

El Congreso de Baja California Sur aprobó en lo general la iniciativa que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una votación de 14 a favor, cinco en contra y una abstención, de los 20 diputados asistentes de un total de 21.

La nueva legislación propone diversas reformas al Código Civil del Estado, entre ellas el matrimonio igualitario, sin embargo el dictamen causó polémica entre los integrantes de la XV legislatura.

En sala de sesiones “José María Morelos y Pavón” fue abarrotada por grupos antagónicos que llegaron desde temprano para esperar la resolución.

El tema del matrimonio igualitario propició la confrontación de grupos religiosos y los integrantes la XV legislatura en el Congreso del Estado.

Lee la cobertura completa aquí: Entre apertura y resistencias se debate legalización del matrimonio igualitario

“El matrimonio no es un mecanismo para igualar derechos sino que protege un modelo que fortalece y nuclea a toda la sociedad”; expresó en tribuna, la diputada, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, al fijar su postura este jueves.

La diputada Montaño Ruiz se dirigió a sus homólogos recordándoles que hay una agenda legislativa con temas de gran relevancia para toda la sociedad que en ellas incluye a todos, sin importar el sexo, religión, preferencias sexuales, estado civil, nivel económico o raza como lo es la ley de Movilidad, la ley de Planeación Urbana y asentamientos territoriales, en cuanto al matrimonio igualitario se pronunció por una consulta ciudadana.

Por su lado, la diputada Elizabeth Rocha Torres, afirmó que va por una iniciativa que no lastime a nadie porque no va a votar por reformas que no son acordes a la sociedad: “apoyaré a una sociedad de convivencia pero no un matrimonio igualitario”.

La legisladora de la facción panista, hizo un llamado a sus homólogos para que hagan un trabajo por el bien de la población y no apoyando a un solo grupo al que llamó “minoritario”.

Entre tanto, la diputada Mercedes Maciel Ortiz expresó que la historia nos ha enseñado que ensanchar la libertad y reconocer derechos la igualdad jamás ha sido equivocado.

Puntualizó en tribuna que en México y en el mundo hay muchos pendientes con otros sectores que vienen luchando desde el siglo 20; “estemos a la altura de los requerimientos de la sociedad que es diversa, respetemos y fomentemos el amor y la tolerancia”, apuntó.

