Se registra balacera en Morelia tras concierto de Danny Ocean [Video]

Una balacera se registró en la plaza monumental de toros de Morelia en los momentos finales del concierto del cantante reguetonero venezolano Danny Ocean.

Según los primeros reportes, habría una persona muerta y cuatro heridos luego que un grupo de personas que se encontraban en un automóvil afuera de la plaza fueron atacados por sujetos armados.

Al escucharse los balazos, los asistentes salieron corriendo en busca de refugio y videos en redes sociales muestran que muchas personas se quedaron resguardadas dentro de la plaza de toros.

⚠️ #Alerta‼️😰 Se registró una fuerte balacera al término de concierto de Danny Ocean en la plaza Monumental de #Morelia. El saldo preliminar es de un muerto. pic.twitter.com/DIta1n380k — Estenógrafo (@Estenografo1) November 26, 2022

En el lugar de los hechos se encuentran dos vehículos por daños de arma de fuego, mientras autoridades policiales ya resguardan la zona para dar con los responsables

El cantante venezolano Danny Ocean se pronunció en Twitter sobre estos lamentables hechos y pidió a sus seguidores que se cuiden.

"No entiendo porqué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de México", fue el mensaje del reguetonero.