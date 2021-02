Barbosa niega acatar semáforo naranja: Puebla seguirá con restricciones de rojo

Aunque la Federación regresó a Puebla al color naranja en el semáforo epidemiológico de Covid-19, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta informó que las restricciones en la entidad seguirán con el color rojo, ya que los contagios de coronavirus no han disminuido. Lo mismo pasó en Guerrero que seguirá en el mismo color rojo y con nuevas medidas, mientras que Chiapas regresó a verde y con medidas más relajadas entre la población de esta entidad.

El Gobierno de Puebla informó que seguirán con las medidas correspondientes al semáforo rojo pues hasta ayer se registraba un acumulado de 65 mil 683 casos positivos y mil 440 casos activos distribuidos en 79 municipios. Además de mil 85 hospitalizados, 151 con ventilación asistida y un total de 8 mil 681 defunciones.

Por ello, el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que no iban a asumir el informe federal, el cual indicó el pasado 12 de febrero, que Puebla dejaría el color rojo tras para transitar al estatus naranja. “Siguen siendo números muy preocupantes y a pesar de las restricciones, siguen sien-

do muy elevados, por eso la publicación del semáforo epidemiológico nacional de estar en naranja, nosotros no lo asumimos como tal, seguimos con nuestras restricciones porque inclusive son restricciones que son generosas, no vamos a subirlas, pero no vamos a bajarlas”, comentó.

Chiapas ayer volvió a verde en el semáforo epidemiológico que estará vigente hasta el 28 de febrero. Con ello comenzaron las aglomeraciones en el primer cuadro de la capital y en las sucursales bancarias, principalmente.

Aun cuando el semáforo verde no significa que la pandemia esté controlada, la población salió a las calles sin atender las recomendaciones preventivas que emiten las autoridades de Salud y sin considerar el riesgo de contagios de Covid-19.

En Guerrero, el semáforo se mantiene en rojo y se publicaron nuevas restricciones como la prohibición de eventos políticos en lugares cerrados y de más de 100 personas en áreas abiertas. Los bares permanecerán cerrados y los que den servicio de alimentación deberán bajar sus cortinas a las 11 de la noche y funcionar con el 30 por ciento de aforo.

Con información de Marvin Bautista/El Heraldo de Chiapas y Elías Radilla/El Sol de Acapulco