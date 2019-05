Batalla del 5 de Mayo, la más celebrada en EU

PUEBLA.- Este 5 de Mayo, el estado de Puebla conmemora el triunfo del Ejército mexicanos obre el francés y aunque esta festividad representa un hecho patriótico, sólo se festeja en la entidad donde tuvo lugar, con un acto oficial y actividades culturales.

Sin embargo, en Estados Unidos esta fecha se celebra con mayor entusiasmo, sobre todo los migrantes, quienes generan un festejo similar al de la Independencia por considerarlo un acto heroico que impidió el avance de fuerzas extranjeras en el país.

Para el doctor en Historia Patricio Eufracio Solano, la conmemoración de la Ba-talla de Puebla el 5 de Mayo se celebra en el ámbito local y no en el nacional porque ésta no representa la gesta más importante en el país, como el día de la Independencia y la Revolución Mexicana.

Además, afirma que la participación de las personas en la conmemoración de fechas históricas en las que se rememoran hechos bélicos dejaron de tener interés en las nuevas generaciones porque no hay un arraigo hacia las batallas armadas, que no se han vivido desde hace varias décadas. El también director del Museo de laRevolución en Puebla expuso que si enEstados Unidos el 5 de Mayo tiene mayor arraigo, es por la cantidad de migrantes que ahí radican y la necesidad de ensalzar sus raíces, así como el triunfo del país sobre otro que era potencia.

“Ahí, no sólo representa la festividad del 5 de Mayo, sino también un mensaje y el mensaje es de unidad, tenemos dignidad y por lo tanto no nos dejamos aplastar tan fácilmente por la sociedad que no es mexicana. Sirve como un pretexto para una festividad cívico política”, explicó.

Los festejos, a decir del especialista, se deben a que el mexicano en Estados Unidos no está desarraigado de su cultura porque no fue expulsado por el gobierno y ni por una situación política, sino por decisión propia; al tener este contexto, se conservan los elementos identitarios.

Por otra parte, la docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado dePuebla (UPAEP), Ana María GuadalupePeregrina, afirma que la Batalla del 5 deMayo de 1862 fue afortunada porqueFrancia siempre tuvo un gran Ejército y superaba en número a la fuerza mexicana, con ayuda del bloque de zacapoaxtlas se ganó la batalla.

La maestra en Historia y docente de la materia de Ciencias Políticas explicó que el evento es de resonancia local ante la necesidad de alimentar el nacionalismo en el estado de Puebla; pero en EstadosUnidos, tiene todavía mayor fuerza porque ahí habitan generaciones con más antigüedad.

“Nosotros todavía tenemos los vestigios de la lucha en Los Fuertes de Loreto yGuadalupe, hace destacable al estado y es el poder político quien se ha encargado de remarcar una y mil veces que el nacionalismo mexicano tuvo una página de gloria en esta Batalla de Puebla”, agregó.





FIESTA POBLANA

Como cada año, Puebla conmemorará el 5de Mayo con un desfile cívico-militar, en esta ocasión, no acudirá el presidente dela República, Andrés Manuel López Obrador por el proceso electoral del estado, pero en su lugar asistirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Durante esta celebración, la ciudad entera se paraliza por la mañana, pues el desfile histórico se lleva a cabo por el principal bulevard de la ciudad, en él participan institutos educativos, estancias gubernamentales y hasta grupos étnicos de la entidad como los zacapoaxtlas, indígenas que participaron en la Batalla del 5de Mayo.