Bimbo suspende distribución de sus productos por inseguridad en colonias de Acapulco

Tras la ola de violencia que azota algunas zonas de Guerrero que ha derivado en el cierre de grandes empresas como PepsiCo y Femsa, a la lista se sumaría Bimbo tras la suspensión de distribución de sus productos en algunas colonías de Acapulco.

De acuerdo con medios locales, la empresa cerró sus operaciones en algunos puntos luego de que el pasado jueves, sujetos del crimen organizado incendiaran camionetas repartidoras.

El anuncio lo dio a conocer Álvaro Burgos Barrera, Secretario de Fomento y Desarrollo Económico estatal en una entrevista para El Sol de Acapulco.

“Acaban de suspender algunas rutas en algunas colonias, no han especificado en qué colonias suspenderán el reparto de sus productos, en el caso de Marinela por el tema de seguridad que han estado ahí acosándolos. Es la información que tenemos hasta el momento y quedamos que la próxima semana sostendremos una reunión de trabajo para darle seguimiento a este tema”, dijo. Burgos Barrera

Indicó que les ofreció todo el apoyo por parte de las autoridades estatales en materia de seguridad por instrucciones del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores.

¿No hay riesgo de que puedan cerrar ante esta situación de inseguridad?

-No, hasta el momento es el único caso que tenemos registrado, pero lo que nos comentan es que ellos siguen operando en otras rutas del mismo Acapulco, que solamente es en alguna zona de Acapulco donde están por el momento suspendido el reparto de estos productos. No piensan cerrar, no piensan dejar de abastecer, al contrario están precisamente trabajando de manera normal en otras partes de Acapulco.

El funcionario estatal, dijo que será la Fiscalía General del Estado la que dará seguimiento al caso y adelantó que la próxima semana se reunirá con los ejecutivos a fin de escuchar las peticiones que puedan realizar para recuperar las rutas donde suspendieron actividades.

Una zona caliente

Cabe mencionar que las rutas donde les han incendiado camionetas a la empresa Marinela están en las colonias Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata y la Postal, donde además se tienen serios problemas de inseguridad y se han cometido varios asaltos a los empleados.



Respecto a los casos de las empresas Femsa y Pepsico que cerraron sus puertas debido a amenazas de extorsión de la delincuencia organizada, el funcionario mencionó que siguen dialogando con los empresarios y directivos para buscar medidas que permitan su reapertura en Tierra Caliente.

