Bloquean la Texcoco-Lechería para exigir justicia para Paola Fernanda

ACOLMAN, Méx.- La mañana del domingo, alrededor de un centenar de personas de la comunidad de Totolcongo, bloquearon la Carretera Federal Texcoco-Lechería en protesta por el asesinado de la adolescente Paola Fernanda.

Paola Fernanda, quien contaba con 16 años de edad, fue encontrada sin vida el pasado 26 de enero, abandonada en un predio baldío de la colonia Ejido de Tequisistlán, en el municipio de Tezoyuca, semi desnuda con signos de agresión sexual y un lazo de plástico enredado en el cuello.

Fue alrededor de las 10:00 horas del domingo, cuando familiares y amigos de la jovencita, vestidos con ropas y globos en color blanco, se plantaron invadiendo ambos sentidos de la vía rápida, portando cartulinas con la leyenda escrita: ¡Exigimos justicia para Paola Fernanda, alcemos la voz! y “Ni perdón ni olvido, ni una más”.

“Lo que exigimos es justicia para Paola y que su muerte no quede en el olvido como han quedado otros asesinatos de jovencitas y mujeres. Ya basta de seguir viviendo con miedo, tenemos que unirnos es ahora o nunca.

Las autoridades no actuaron a tiempo, nos dijeron que había que esperar 48 horas y antes de esas horas la encontraron asesinada. Hay un crimen y otro y no pasa nada, las autoridades nada hacen, en lugar de que nos ayuden nos toman de a locas, no queremos fama, lo que pedimos es justicia”, expresaron los pobladores.

Los manifestantes, se reunieron a la altura de la entrada a Totolcingo en el kilómetro 32+000, y en punto de las 11:00 horas, se retiraron hacia el centro de la comunidad, ya que en casa de Paola Fernanda se realizaría un rosario para posteriormente trasladar el féretro a la parroquia, donde se realizaría una misa de cuerpo y luego la llevarían a sepultar.

El bloqueo dejó varados a cientos de automovilistas, que se dirigían hacia la Ecatepec y Texcoco, quienes se solidarizaron con los manifestantes, pero reprocharon que su bloqueo afecte a terceras personas.(L)