Bubba murió en mis brazos: dueña de perritas asesinadas exige justicia

La noche del miércoles las perritas Bubba y Canela fueron asesinadas a balazos, presuntamente por el alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez.

La propietaria de ambas caninas, Natalia Margarita García Rojas, platicó con El Sol de Morelia para relatar el hecho y alzó la voz para exigir justicia y detener el maltrato animal.

Valle de México Rescatan a caballo que habría sido arrollado en la vía Morelos de Ecatepec

"Ayer era un día normal en mi vida hasta que Roberto Armando Guerrero, mi novio, fue por mí a la plaza (de Tangancícuaro) y me dijo que se habían salido Bubba y Canela mientras él sacaba la moto. Entonces fuimos a buscarlas y las encontramos nuevamente en la calle de la casa de mi novio, que es Vicente Suárez de la colonia Santa Anita", narró.

Cortesía | Natalia Margarita García Rojas

La joven recordó con la voz entrecortada que momentos después fue su novio quien observó que el edil estaba armado cerca de sus mascotas, por lo que le pidió que no accionara en contra de los animales.

Te puede interesar: Muere Tater Tor, el gato enyesado que se robó el corazón de Internet

"Vimos de espaldas al presidente con dos guaruras, ambos brincamos de la moto, yo pensé que les iba a pegar pero fue cuando accionó la pistola, aún y cuando le pedimos que no lo hiciera. Le disparó en el cuello a Canela, ella corrió asustada y se escondió debajo de un carro, y después le disparó en el pecho a Bubba, quien corrió a mis brazos

Esta última perra murió en los brazos de su dueña, mientras el joven buscó a la otra mascota, a la que encontró desangrándose por el hocico sin poder ya hacer nada por ellas.

Mascotas asesinadas por el Presidente Municipal, David Melgoza Montañez / Cortesía | Natalia Margarita García Rojas

La denunciante dijo que la respuesta del funcionario municipal tras haberles disparado a las perras fue porque según él, ellas se metieron a atacar a su perra.

"Fue lo único que nos dijo, Roberto fue a la casa del Presidente pero nunca le abrió, y su casa se llenó de policías. El Servicio Médico Forense recogió los cuerpos de Bubba y Canela, y estoy buscando a todo el mundo para que hagan algo", indicó

Sociedad Clausuran circo en NL que exhibía a animales con malformaciones como "fenómenos"

Después de este asesinato del edil a las mascotas, el enojo social se ha visto reflejado desde el primer instante, y este jueves, habitantes del municipio se manifestaron a las afueras de la Presidencia Municipal, y con el grito “¡Qué renuncie!”, “¡Fuera presidente”, y “Asesino”, exigiendo la separación del cargo de David Melgoza Montañez.

Mascotas asesinadas por el Presidente Municipal, David Melgoza Montañez / Cortesía | Natalia Margarita García Rojas

Por su parte el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, empleó su cuenta de Twitter para fijar un mensaje ante este asesinato y solicitar a la Fiscalía el esclarecimiento del hecho.

En Michoacán, condenamos el maltrato y la crueldad hacia los animales, más aún cuando en estos actos participan autoridades que están obligadas a trabajar para consolidar la cultura de la paz y el respeto a la vida. Confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará una investigación imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables", se lee en el post.

Mascotas asesinadas por el Presidente Municipal, David Melgoza Montañez / Cortesía | Natalia Margarita García Rojas

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que ya se inició una carpeta de investigación con relación a los hechos, señalando que este miércoles 9 de agosto, alrededor de las 21:15 horas, personal pericial recibió el reporte y tras arribar a la ubicación el equipo multidisciplinario ubicó y realizó el traslado de dos hembras de raza labrador y pastor belga, de nomás de un año de edad- al Servicio Médico Forense (Semefo).

Además ya se presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del Presidente Municipal de Tangancícuaro. La Visitaduría Regional de Zamora ha dado seguimiento a las manifestaciones y protestas ciudadanas, señalando que la investigación será dirigida como autoridad responsable al C. Presidente de Tangancícuaro, Michoacán, por su presunta responsabilidad, enfatizando el maltrato animal que se encuentra penalizado en la entidad.

Sociedad Aseguran minizoológico privado con animales exóticos en un rancho de Nuevo León

Aprovecha la CEDH para manifestarse en contra de cualquier acción de violencia en perjuicio de los seres sintientes, independientemente de su especie, teniendo en cuenta que los animales son parte de los ecosistemas en los que participa y se beneficia el ser humano; dichos ecosistemas están protegidos como derecho humano en las normas internas y supranacionales.

Mascotas asesinadas por el Presidente Municipal, David Melgoza Montañez / Cortesía | Natalia Margarita García Rojas

La molestia ha llegado a lo nacional, pues la actriz Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, compartió las imágenes y la exigencia de justicia a través de historias de su cuenta de Instagram.

Finalmente Natalia Margarita García Rojas fue clara al asegurar, tanto Bubba como Canela nunca atacaron a otro perro, sino que siempre fueron amorosas con todo el que se les acercara.

"Queremos que la pena de cárcel no sea menor, que pague y que no vuelva a pasar esto. Si ya lo hizo con un perro, ¿ué lo detiene para hacer con una persona? Quiero imaginar que las golpeó para estar asustadas, no sé qué hacía armado este funcionario en mi calle. Él se dice animalista pero aquí está su protección", compartió la joven.

Bubba y Canela buscaban llegar conmigo y el edil no las dejó llegar,

Un cambio de vida

Bubba fue rescatada por Natalia Margarita García Rojas y su novio Roberto Armando Guerrero hace unos años, cuando ella apenas tenía cinco meses, y hace ocho meses adoptaron a Canela, ambas canes que dijo la propietaria, siempre fueron amorosas.

El edil mató a las perritas frente a un menor de edad que también gritó. Hay vecinos que están dispuestos a hablar, tenemos un video donde se ve al edil siguiendo a las perras.

Natalia Margarita García Rojas afirmó que ayer miércoles su corazón quedó desgarrado por este asesinato, “Nunca imaginé como mis bebés se morían en mis brazos y menos por unos balazos. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida”.

Después de las actuaciones que hará la Semefo, la chica afirmó que reclamará los cuerpos de sus perras para hacer lo pertinente con ellas.

Sociedad Se va +Kota de México: las polémicas que marcaron a la empresa antes de su quiebra

La búsqueda y apoyo nacional dijo, lo seguirán buscando, pues además de solicitar el asesoramiento y apoyo de asociaciones animalistas del estado, también se encuentran contactado al activista pro animales y actor, Arturo Islas Allende.

De igual forma la joven descartó algún conflicto o pelea entre familias con el edil, a quien hasta el día de ayer, afirmó lo respetaba, y a su vez pidió no quede el acto impune por ser servidor público ni sea cubierto por la autoridad.

Publicado originalmente en El Sol de Morelia