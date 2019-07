Buscan el consuelo en tumbas anónimas

CULIACÁN.- Una tumba une sus almas y sus sufrimientos. No saben quién está enterrado ahí, pero con el sólo hecho de visitarla mitigan un poco el dolor de no saber nada del ser que un día se perdió y que hasta la fecha no saben dónde está.

Julio Camacho, es un hombre solitario desde el día que perdió a su hijo. Él, al igual que muchos otros familiares de desaparecidos, domingo a domingo visita el panteón 21 de marzo donde están sepultados 627 cuerpos o restos de personas no identificadas hallados en los últimos 10 años en Sinaloa.

Son fosas con cruces rústicas sin nombre, algunas sólo con tres letras y fechas garabateadas, no más. Ni siquiera se sabe si un hombre o una mujer ocupa el sepulcro.

Ahí terminan los cuerpos no reclamados tras concluir el proceso forense.

Julio llegó desde Jalisco. Su esposa lo abandonó a raíz de la desaparición de su hijo en ese estado, en donde el mismo gobernador Enrique Alfaro reconoció que hay siete mil 117 casos, lo que lo pondría como el primer lugar a nivel nacional en esta problemática de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), superando a Tamaulipas o el Estado de México.

Después de buscar a su hijo por años, Julio encontró refugio en Culiacán al lado de su hermana. Desde entonces no deja de ir a visitar las fosas anónimas.

Sinaloa es el cuarto lugar nacional en casos de personas desaparecidas y uno de los cuatro estados que concentran el 68% de fosas clandestinas. Tan sólo en la última semana, 14 cadáveres fueron localizados en Ahome, Mazatlán y Culiacán.