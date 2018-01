Buscan prohibir fumadores en el estadio Jalisco y el de charros

GUADALAJARA.- En los primeros seis meses de este año, podría prohibirse fumar en los estadios de beisbol de los Charros y en el Jalisco, donde juega el Atlas y los Leones Negros, informó Dagoberto García Mejía, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal).

Esto, porque al ser espacios de esparcimiento familiar, se afecta a quienes no fuman. “En los estadios estamos en la etapa de fomento, es decir, en hacer alusiva la situación de riesgo del que no fuma. Se están dando dípticos que informan que el daño que recibe la gente que no fuma es mayor que el que está fumando. Además, no deja de ser un evento social al que acuden familias y niños”.

En el estadio de los Charros de Jalisco, comenzaron a trabajar desde hace cuatro meses, en colaboración con el Gobierno de Zapopan y además de la entrega de dípticos, en los pasillos del estadio de béisbol proyectan videos donde se hace referencia a los daños a la salud.

Más o menos hace cuatro meses también, comenzaron la sensibilización en el estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, en tanto que en centros comerciales igualmente han realizado programas piloto y sería en Plaza Andares el primer sitio libre de humo de tabaco, pues su área de restaurantes constantemente es supervisada y sancionada por incumplir con lo establecido respecto a los espacios para fumadores.

Recordó que la Ley establece que no puede haber fumadores en áreas públicas donde haya personas que no fumen. Señala también que los espacios para fumadores no deberán ser mayores al 30% del total del establecimiento, deberán contar con puertas exclusivas y presión de inyección con filtrado de aire. En esos espacios, agregó, no podrá haber niños, ni mujeres embarazadas.

Al momento, la Cofepris ha capacitado a 350 restauranteros respecto a los espacios libres de humo de tabaco y ha entregado carteles a 80 municipios, con quienes ya cuenta con acuerdos relativos al control y espera en este primer bimestre de 2018 completar la totalidad de municipios jaliscienses.