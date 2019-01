Buscan sancionar uso de bolsas de plástico en Puebla

Puebla.- Tal como lo hizo el ayuntamiento capitalino con la propuesta que sanciona a diversos establecimientos por el uso de bolsas de plástico en la entrega de mercancías, en el Congreso del Estado se plantea transitar a un modelo punitivo para aplicarlo en todo Puebla.



Ayer, en Comisión de Medio Ambiente, que encabeza Nora Merino Escamilla, se planeó modificar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para incluir sanciones y términos que promuevan la reducción del uso del plástico, bolsas y popotes fundamentalmente, aunque tampoco se descartaron materiales como el unicel.

En un primer encuentro acudió Liza Elena Aceves López, secretaria del municipio de Puebla, quien presentó la iniciativa que se discutió en Cabildo el pasado 14 de enero y que impone multas que van de tres mil 379 a 253 mil 470 pesos a los establecimientos que usen bolsas de plástico para entregar productos.

Para replicar estas acciones a nivel estado, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Jonathan Collantes Cabañas, propuso reformar el primer párrafo artículo 40 Bis, y adicionar el artículo 40 Ter, para incitar a los ayuntamientos, fundamentalmente, a generar mecanismos para evitar el uso del plástico.





EN RIESGO 2 MIL EMPLEOS

Empresarios del sector plástico advirtieron que están en riesgo alrededor de dos mil empleos de la capital poblana que laboran en 20 fábricas en caso de prosperar la propuesta de la alcaldesa de eliminar las bolsas de plástico de las tiendas para el acarreo de la mercancía de los clientes.

Representantes de la agrupación de Fabricantes y Distribuidores de Plástico estuvieron presentes en la Comisión de Desarrollo Urbano para solicitar a los regidores analizar otras alternativas de solución, como campañas de concientización sobre el uso de este tipo de materiales e impulsar el esquema de las tres R: reduce, reutilizar, reciclar.

Luis Espejel expuso que se ha satanizado sin sentido al sector que aporta a la economía local, considerando simplista que se diga que la culpa de la contaminación es por el uso de las bolsas de plástico.

“El uso de plástico se dice que atenta contra la ecología porque llega al mar, pensar en esto es un planteamiento equivocado, es como pensar que el mar es un basurero, no sólo la bolsa contamina entre comillas, el pet, pilas, cartón, maderas, si no tiramos la basura en la calle no debe por qué llegar al mar, desde ahí se debe ver el problema”, refirió.

Durante su exposición ante regidores que se comprometieron a analizar el tema mediante mesas de trabajo escuchando todos los puntos de vista, Luis Espejel pidió tomar en cuenta que se trata de una industria vigente de hace más de 30 años, que genera alrededor de dos mil empleos directos, mismos que pueden verse afectados en caso de prosperar la medida de la alcaldesa hecha el 14 de enero en sesión ordinaria de Cabildo que establece multas para quienes violen la norma con 40 a 3 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalente a 3 mil 379 hasta 253 mil 470 pesos.

Dichos empleos están concentrados en cerca de 20 fábricas, sin tomar en cuenta a cerca de 50 distribuidores que también están ligados a la actividad, por lo que pidió a los cabildantes analizar los efectos antes de tomar una decisión.

Por su parte, Otilio Arellano Romero, empresario y también integrante de esta organización, detalló, además, que 350 reos del Cereso de Puebla tienen empleo de esta industria, por lo que es importante tomar en cuenta los puntos de vista de quienes se dedican a dicha actividad.

Declaró que, de igual modo, el material de varias bolsas forma parte del reciclado que se impulsa, mostrando algunos ejemplos y aceptando que hace falta más cultura ciudadana para promover esta iniciativa.

Sociedad

En caso de prosperar la iniciativa municipal, dijo que el daño no solo será a la industria de la ciudad, sino también a los municipios metropolitanos ante la posibilidad de que los Ayuntamientos, de igual modo, prohíban el uso de las bolsas.

Los regidores como Iván Herrera y Augusta Valentina Díaz de Rivera consideraron apropiado estudiar lo expuesto por los empresarios, por lo que el presidente de la comisión de Desarrollo Urbano, Roberto Elí Esponda, propuso abrir la semana siguiente mesas de trabajo a fin de estudiar los planteamientos para no tomar medidas a la ligera.