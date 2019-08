Buscó Rosario Robles involucrar a la BUAP en proyectos de Sedesol: Rector

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) confirmó que hubo una propuesta para participar en proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya extitular ahora está involucrada en el polémico caso de la llamada "Estafa Maestra", sin embargo, la máxima casa de estudios decidió declinar al proyecto porque no era viable al presupuesto.

Así lo dio a conocer, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz durante una entrevista en el programa de radio Ultra Noticias donde reconoció que Rosario Robles Berlanga - quien está en prisión preventiva acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública - , presentó un proyecto para la institución en la pasada administración federal.

Aunque no dio detalles, explicó que la máxima casa de estudios no pudo participar porque la propuesta no era compatible con las reglas que pide la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de aplicación de recursos.

“Hubo una propuesta, sí, pero decidimos no aceptarla porque justamente eran servicios que no podíamos atender al 100 por ciento, teníamos que subcontratar y eso hemos tenido siempre muy claro, las reglas que al efecto establece la ASF, en donde no puedes subcontratar más allá del 51 por ciento de la actividad que se está desarrollando y decidimos declinar esa invitación (de Rosario Robles)”, comentó.

Esta semana se dio a conocer que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública, por el presunto desvío millonario de recursos a través de la llamada “Estafa Maestra”, en la pasada administración de Enrique Peña Nieto.