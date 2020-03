Cancelan compra de pruebas rápidas de Covid-19 para Jalisco

GUADALAJARA. El gobierno de Jalisco canceló la compra de pruebas rápidas de Covid-19 con lo que se suspende el plan para la detección masiva de este virus que se debía implementar desde ayer.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que de último momento se les notificó a las autoridades estatales que no había reactivos disponibles en el mercado internacional. "De repente, misteriosamente, los proveedores nos quedaron mal, nos cancelaron las órdenes de compras que tenemos”, señaló Alfaro Ramírez en entrevista con el programa El Weso de W Radio.

Finanzas México mantiene sana distancia con EU: solo 5 de 47 municipios fronterizos tienen coronavirus

Al ser cuestionado sobre los motivos de esta cancelación tanto de las compras como del inicio del programa de detección masiva del Covid-19, el gobernador dijo que “han pasado cosas raras en las ultimas horas... Las órdenes de compra que ya teníamos aprobadas, de repente fueron canceladas, de repente nos dijeron que no llegaron las medicinas; nos habían dicho que se habían atorado en la aduana y luego ya no nos contestaban el teléfono. La verdad es que no alcanzo a entender; ahorita estamos buscando alternativas por todos lados, nuestro equipo de administración esta aquí en la Ciudad de México platicando con todos los laboratorios que tienen la posibilidad de suministrar estas pruebas”.

Aclaró que lo que no hay “disponible” y no les vendieron son las pruebas rápidas, pero que sí tienen suficiencia de pruebas reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que son con las que se realiza la validación de los casos.

Explicó que este modelo de pruebas rápidas va permitir hacer una detección temprana de casos probables y “los someteríamos a una prueba ya de PCR para poder validar los casos, pero eso nos va a permitir desdoblar una estructura de pruebas rápidas en todos los rincones de Jalisco” que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Aclaró que siguió el ejemplo de Corea, ya que ese país pudo enfrentar este asunto de una forma más exitosa.

Jalisco había comprado 20 mil pruebas rápidas para la detección de Covid-19, de las cuales aplicaría 600 diarias durante 30 días. 360 pruebas se realizarían diariamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la sede de la Cruz Verde y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

Para el interior del estado se distribuirían 240 pruebas rápidas a los Centros de Salud, esto representa dos mil pruebas por cada millón de habitantes de Jalisco.

CHIHUAHUA, SIN TRANSPORTE PARA LAS PRUEBAS

Chihuahua carece de un químico para el transporte viral de las pruebas de Covid-19, informó Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

La funcionaria explicó que el estado cuenta con 500 pruebas para detectar a los infectados de Covid-19, pero carecen de un líquido de color rojo que llevan los tubos de ensayo donde se procesan las muestras, por lo que a pesar de que el estado cuenta con suficiencia y con un laboratorio certificado, no se pueden hacer diagnósticos.

Finanzas Transparencia Internacional alerta de corrupción en compras de gobiernos por Covid-19

Ruiz González dijo que las personas sospechosas de padecer el coronavirus y que no se les ha podido realizar la prueba se encuentran en aislamiento para evitar la dispersión, pero aclaró que en cuanto se tenga el transporte viral las jurisdicciones sanitarias se encargarán de hacerlas.

Señaló que debido a la contingencia el desabasto de transporte viral es comprensible, sin embargo Chihuahua se encuentra en espera del abasto suficiente, ya que desde hace más dos meses se pidió el material necesario. Recomendó que las personas que presentan síntomas no acudan a centros de salud, sino que llamen al 911 a fin de que se les oriente vía telefónica respecto a las acciones a seguir. Con información de Venessa Rivas/El Heraldo de Chihuahua