Canteros, la fuerza de sus manos en el mármol

“A puro pulmón”, con sus manos como principal herramienta y sin mucha esperanza en el Año Nuevo, así trabajan decenas de hombres en la extracción del mármol de los cerros de Santo Tomás Chautla, una junta auxiliar ubicada al sur de Puebla capital.

Óscar Flores Jiménez es uno de ellos, de los canteros que pasan todos los días bajo el sol y que golpe a golpe desentierran esta piedra preciosa.

A los siete años de edad, este hombre aprendió el oficio de su padre y hasta la fecha, a sus 40 años de edad, vive de él.

Extraer el mármol, uno de los materiales más valiosos en la industria de la construcción y la decoración pero que a ellos les pagan entre 50 y 60 pesos la pieza, explica, no es fácil, especialmente porque no cuenta con herramienta alguna para auxiliarse, todo lo hace con sus manos y su fuerza, “a puro pulmón”, completa.

Y es que para conseguir el mármol, debe perforar el suelo que pisa y los cerros que se observan en el horizonte, luego limpiarlo hasta lograr que la piedra se observe uniforme y posteriormente será momento de cortarla, mientras que otros trabajadores como él en esta zona de la Angelópolis tienen talleres con máquinas para hacerlo, él debe hacerlo con apenas un marro y un cincel, una labor que puede consumirle varios minutos y que implica algunos riesgos, expone.

“Así que es triple trabajo y de mucha fuerza, a veces se tuerce o se corta uno las manos, se ‘machuca’ los dedos, se abre la cintura y pues ni modo…”, añade.

Floriberto Flores Cadena, es otro de los “canteros” de la región que a la distancia, sentado en el suelo, parece que no hace mucho, pero cada vez que levanta el marro y golpea con fuerza a unos centímetros de él, lo hace para descubrir el mármol, pues debe hacer primero una perforación y una vez que ha logrado algunos centímetros de profundidad, clava dos cinceles más con los que continúa cortando hasta lograr fracturas para la formación de una piedra.

“Sí es pesado este trabajo, así estamos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que nos vamos”, completa.

Un veterano, con más de 50 años en la extracción del mármol, Miguel Ángel Jiménez Navarro, que a pesar de lo pesado de la labor, no pierde la sonrisa y se declara siempre dispuesto a trabajar, para ganarse honradamente la vida.

“El empeño vale mucho, yo veía de chamaco cómo trabajaban y decía ‘quiero aprender y voy a aprender’ y entonces aprendí”, recuerda quien aclara con orgullo que más que llamarle por su nombre, es conocido por su alias El gato.

Por la experiencia de medio siglo, El gato sabe que hay 47 colores de mármol y que en cada región del estado, incluso de otros estados del país, es diferente, pero sabe lo ingrato que es el oficio, “aquí hay que trabajar porque no hay quién nos respalde, ni el gobierno”, reclama.

SALUD Y TRABAJO, SUS DESEOS

Para todos ellos, la Navidad no fue ni cercana a la abundancia de platillos y bebidas, mucho menos con regalos como celebraron muchas familias poblanas, algunos con recelo admiten que tuvieron una cena sencilla, modesta, pues no cuentan con recursos para más, “unos tamalitos” y “unos frijolitos”, reconocieron Óscar Flores y Floriberto Flores. Don Miguel Ángel El gato prefiere no revelar lo que se llevó a la boca esta reciente Nochebuena.

La situación los hace ser poco optimistas respecto a la fiesta de Año Nuevo y más aún sobre lo que pueden esperar del 2018, El gato asegura de plano que prefiere no pensar en el futuro pues para él es arrogante pensar en el destino “¿para qué? si la vida es prestada”, recuerda.

Óscar tiene la esperanza de que el año próximo consiga al fin algún apoyo oficial para mejorar su trabajo en la cantera, alguna máquina cortadora, por ejemplo, o cuando menos, que la red de energía eléctrica los alcance, pues de ese modo se las ingeniaría para comprar él mismo herramienta y producir más piezas de mármol, más rápido y con menos esfuerzos y riesgos, “quisiéramos que nos ayudaran, nos hace mucha falta”, remata.

Mientras que Floriberto Flores añade que se conformará con que el año entrante también goce de su familia, salud y trabajo, como en este que está por terminar, y que considera, es lo más importante, lo mejor que puede esperar para 2018.