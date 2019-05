Caos en frontera frena exportaciones

IRAPUATO.- El aumento de los tiempos de espera para el cruce de vehículos en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos ha afectado al sector, pues las exportaciones no están llegando a tiempo a su destino, además de que los fletes se están encareciendo, dijo Ignacio Soto Gutiérrez, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG).

Soto Gutiérrez explicó que los envíos de alimentos del Bajío de Guanajuato hacia Estados Unidos se hacen a través de camiones refrigerados, los cuales tienen el tiempo medido, pero con el aumento de la espera en el cruce de Tamaulipas con Estados Unidos, debido a la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera, además de la reasignación de 750 elementos de Aduanas y Protección Fronteriza a labores de patrullaje, lo cual limitó el personal y se ha vuelto un caos el poder pasar, tardan hasta 10 horas para poder cruzar.

“Nuestros socios trabajan bajo el llamado just in time (justo a tiempo), pero con estas tardanzas no se va a poder cumplir. Los fletes se encarecieron, como saben que perderán casi mediodía ahí parados, quienes rentan camiones pagan más, los productos no llegan a tiempo, hay problemas y a muchos ya se les cayeron sus contratos por esto”, explicó el presidente del CEAG.

Por ello, dijo que impulsarán la propuesta del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de construir en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato cuartos fríos para poder exportar, mediante aviones, los alimentos que tienen que llegar a tiempo a Estados Unidos.

“No podemos echar por la borda una relación comercial de 20 años, en 20 años no hemos fallado, no tenemos que hacerlo ahora y más ante el entorno de incertidumbre nacional, nosotros tenemos que mantener nuestros negocios con el extranjero", dijo Soto Gutiérrez.