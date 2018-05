Caos en Guadalajara por alza al transporte

GUADALAJARA, Jal.- Con boletos de 9 pesos, con calcomaníaspara informar del nuevo costo del pasaje, los choferes de la ruta 626 arrancaron ayer con la tarifa tal como lo advirtieron; aunque minutos después de las seis de la mañana, al enterarse del operativo de la Secretaría de Movilidad, regresaron al cobro de 7 pesos; pero, no se escaparon del retiro de las unidades por parte de las autoridades y las sanciones administrativas correspondientes.



En el parque Revolución, base de la ruta 626, personal de la SEMOV implementó el operativo para retirar unidades y dar el servicio con camiones de otras líneas y rutas, así como informar a los usuarios para que no fueran afectados.

“Un quejoso presentó una solicitud de protección de que el acuerdo publicado el 13 de junio 2017 no se revocara, y al contrario nosotros estamos justamente cuidando ese acuerdo sea cumplimentado, ese acuerdo nos refiere en el artículo segundo que la tarifa bajo modelo empresarial cumpliendo con todas las normas, leyes y concesión empresarial pueda cobrar 9 pesos, entonces ahí creo que hay una confusión de parte de su asesor jurídico en el sentido con ese amparo lo que protegen es el acuerdo”, explicó Gustavo Flores, director de Transporte Público, pero no indica que tienen protección para cobrar 9 pesos sin cumplir lo que dice el acuerdo.

Y para prueba, reiteró que si hubiera medida cautelar o protección el abogado de los transportistas se hubiera presentado para evitar el operativo.

“Lo que nosotros tenemos en la dirección jurídica que se nos ha notificado de parte de juzgados federales son varios amparos pero en ninguno se concede suspensión”, reiteró el director jurídico de la SEMOV, José Luis Quiroz.

Al no cumplir todas las condiciones y requisitos que estipula el acuerdo para cobrar los 9 pesos, los folios para retirar los camiones de circulación fueron por todo lo que no cumplen para cobrar esa tarifa, sobre todo por no ser todavía ruta-empresa, ni tener concesión ya que son subrogatarios.

La delegada de la ruta, Rosa Rivas, aseguró insistirán ante juzgados y tribunales para ganar el aumento de tarifa.

“Recordar esta es una de las dos rutas que pararon (1 de marzo) y han sido reiterativos en la forma en que han buscado un menoscabo ante la ciudadanía y, definitivamente no podemos ser flexibles ante ello.” puntualizó Flores Delgadillo.