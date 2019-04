Capturan cárteles en Puebla a la mitad de los migrantes

Hasta el 50 por ciento de los migrantes que pasan por Puebla, son captados por el crimen organizado que los extorsiona, los usa para trata de personas y los explota laboralmente, denunció el padre Gustavo Rodríguez Zárate, encargado de recibir a las caravanas en iglesias de la capital.

En entrevista, explicó que se sabe de amplias caravanas que avanzan por el sur del país, pero a los albergues de Puebla llega un número reducido de migrantes que han relatado sobre las casas en las que son encerrados los viajantes.

“Nos han platicado que trailers los esperan en Esperanza, en Amozoc y los que creíamos que pasaban a los albergues o que se seguían directo a Ciudad de México, no, son captados en algunas casas en la Libertad, atrás del mercado Hidalgo, Soriana y los ponen a trabajar, los extorsionan y los sueltan”, detalló.

La mayoría de las casas, abundó, se encuentran en el municipio de Puebla, pero también hay en Tepeaca, Tecamachalco, Acajete, Amozoc, Ciudad Serdán (por el recorrido de La Bestia) y los municipios que son de paso de los migrantes que vienen de los estados del sur.

La confirmación de estos hechos se dio a partir de las reuniones de los sacerdotes de los estados del sur, por lo que ya se alerta a los migrantes cuando son recibidos en los albergues una vez que ingresan a las entidades.

El párroco mencionó que hasta el momento no se ha presentado una denuncia porque la iglesia no puede comprobar los dichos de los migrantes ante las autoridades y estos no la interponen porque les llevaría tiempo realizar el proceso y lo que quieren es avanzar hacia Estados Unidos.

Anunció para la próxima semana se espera la llegada de una caravana de al menos 2 mil personas que serán recibidas en las iglesias habilitadas como albergues, por ello hizo el llamado a los poblanos a no criminalizar a los migrantes y colaborar con comida, agua y ropa para atender a quienes buscan el sueño americano.

Gustavo Zárate Rodríguez mencionó que de los 7 mil migrantes que se han atendido en Puebla por el paso de las caravanas, se sabe que 4 mil fueron regresados y no lograron cruzar a la frontera, por ello buscan quedarse en varios estados del país