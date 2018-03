Catedrática asegura que alumnas sufren de acoso sexual en la UAN

Tepic Nayarit.- A unos días de haberse conmemorado el “Día Internacional de la Mujer”, la catedrática de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) e integrante del Colectivo “Mujeres en Voz Alta”, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, aceptó que dentro de la institución se llevan a cabo prácticas que vulneran a las estudiantes como acoso sexual.



Foto: El Occidental

La maestra, explicó que hay jóvenes que se han acercado a quejarse por maestros que en el aula, les toman fotografías, que no saben para que las quieren, así como también hay docentes que como parte de su clase proyectan diapositivas con mujeres desnudas, según, para que sea un atractivo visual y pongan atención.



Estas prácticas, aclaró que no se deben de tolerar bajo ninguna circunstancia, es por eso importante luchar, para que esta clase de situaciones se eliminen por completo, no solo en los salones de clases, sino en todos los ámbitos labores y sociales, pues de no ser así, la violencia de género continuará escalando y por ende impedirá a la mujer desarrollarse en un ambiente armonioso.



Dado a que no tienen un diagnóstico de las relaciones de género dentro del plantel educativo, están trabajando en este sentido y aunado a ello, se comenzará a laborar un protocolo contra violencia, para ello, serán asesorados por la abogada de la UNAM, Mónica González.



Para concluir, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, añadió que las mujeres no solo son un objeto sexual, sino un ser humano inteligente, creativo y con la capacidad que se requiere, para estar en donde se proponga.

/amg