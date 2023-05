Pruebas de ADN descartan que el cuerpo hallado por Ceci Flores sea el de su hijo

La Fiscalía General de Justicia de Sonora descartó que los restos óseos hallados por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora el pasado 4 de mayo pertenezcan al hijo de Ceci Flores.

La FGJE dio a conocer que los resultados del laboratorio forense de la confronta de ADN entre las muestras y los restos encontrados el jueves pasado dieron negativo.

El pasado 4 de mayo se llevaron a cabo trabajos de búsqueda en el kilómetro 88 de la Carretera 100 Estatal, entre Hermosillo y Bahía de Kino, donde se encontraron los restos óseos de una persona.

Durante la jornada de búsqueda, estuvo presente personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública y Guardia Nacional, para apoyar a los integrantes del colectivo.

Negativo a la confronta de #ADN con Cecilia Flores, líder del colectivo @MadresBuscan, es el resultado del #LaboratorioCIF, de la #FiscalíaDeSonora, de los análisis a restos óseos localizados el pasado 4 de mayo en el km. 88+300 de la Carretera 100, Costa de #Hermosillo. 1/3 pic.twitter.com/jLVjRvBPWq — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 8, 2023

Los restos permanecen sin identificar, por lo que personal de Servicios Periciales continuará con los análisis y diligencias correspondientes para entregarlos a sus familiares.

Seguiré luchando: Ceci Flores

En redes sociales, Ceci Flores publicó un video en el que dijo sentirse decepcionada, pero al mismo tiempo aseguró seguirá en la búsqueda de su hijo Marco Antonio, quien desapareció el 4 de mayo del 2019.

Me acaba de informar la Fiscalía que los restos que encontré el 4 de Mayo no son de mi hijo.



Pensé que por fin podría llevarlo a casa, llorarle y abrazarme a su recuerdo.



No dejaré de buscarlo ni de buscar, porque todavía hay muchas historias y cariño escondido entre la tierra. pic.twitter.com/vi57DfrPsL — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 8, 2023

“Voy a seguir luchando incansablemente porque las autoridades hagan su trabajo en búsqueda e investigación y Marco Antonio vuelva lo más pronto posible a casa”, puntualizó la activista.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo