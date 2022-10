CEDHNL y la Fiscalía de Monterrey investigan la agresión a estudiante de Conalep

La Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respectivamente, investigan la agresión que un estudiante de un Conalep sufrió por parte de un compañero de clases en días pasados.

La Fiscalía de Justicia recibió la denuncia de la madre de familia del estudiante agredido, en el plantel ubicado en la Avenida Serafín Peña, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos registraron la semana pasada y de acuerdo a las primeras evidencias, sucedieron a las 18:30 horas del martes pasado, cuando un estudiante tomó a su compañero y lo intentó estrangular.

La denuncia fue interpuesta por la madre del muchacho afectado, en el CODE del municipio de Juárez, por lo que ahora la Fiscalía al abrir la carpeta de investigación, informó que citará a comparecer al joven acusado.

Por otra parte, la Primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió también la denuncia respectiva e informó de ello.

"Personal defensor de derechos humanos de la #CEDHNL recibió la queja presentada por la mamá de un joven estudiante que fue víctima de acoso escolar por parte de un compañero en el salón de clase", informó.

"El caso presentado, que fue dado a conocer a través de los medios de comunicación y en redes sociales, se turnó a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, donde se investigará la responsabilidad de las autoridades competentes", concluyó la comisión.

Buscan erradicar las agresiones escolares por medio del Instituto de Educación Socioemocional para prevenir la Violencia

A su vez, la secretaria de Educación del Estado, Sofialeticia Morales, cree que la violencia escolar es una reacción del confinamiento que tuvieron los jóvenes por la pandemia, y anunció la transformación del Instituto de Salud Mental en Instituto de Educación Socioemocional para prevenir la Violencia.

Se refirió a los casos en que los estudiantes han llevado armas a la escuela, y dijo que existen los protocolos como el caso de la operación mochila, pero se aplica solamente a solicitud del plantel educativo y con respeto a los derechos humanos de los alumnos.

Realiza policía operativos sin permiso

En cuanto al operativo realizado por la Policía de Monterrey con canes en escuelas secundarias, la funcionaria dijo que fue ilegal y sin tener autorización de la secretaría.

“Me gustaría decir que no le pidieron autorización a la Secretaría de Educación, no fue un trabajo conjunto. Sí le pediría yo, a quien tomó esta decisión, que lo hiciéramos en alianza y a petición siempre del director, directora y los padres de familia del plantel y no arbitrariamente”, señaló.

En ese operativo se encontró algunas armas punzocortantes, gramos de mariguana y brawnies realizados con el enervante.