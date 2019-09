Cendis de Nuevo León trabajan sin sueldos

MONTERREY. Nuevamente los quince Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que opera el Partido del Trabajo en Nuevo León tienen problemas y sus cinco mil maestros trabajan bajo protesta luego de que no se les ha liberado la nómina para los docentes.

La directora general de los Cendis, diputada Guadalupe Rodríguez de Anaya confirmó que laboran bajo protesta y que analizan la posibilidad de un paro de labores, por lo que se afectaría a unos cinco mil alumnos de esas instituciones de guardería y educación inicial.

El personal trabajó desde el mes de agosto, pero al llegar el día 31 no se recibió el pago y tampoco se brindó alguna justificación. "La Secretaría de Educación no lo ha aplicado, nos dicen que se está organizando la partida, nos dijeron que, si aceptábamos que se pagará agosto y septiembre juntos, les dijimos que no, los empleados ya no traen ni para camiones”.

"Tomaremos una decisión, hablaremos de nuevo con la Secretaría General de Gobierno, de no darse una respuesta positiva, habría suspensión del servicio y un movimiento con los padres de familia, ellos nos apoyan, no es justo que se tenga el recurso y no se esté aplicando".

Los Cendis son instituciones educativas que tienen gran demanda entre la población por la calidad educativa que se ofrece.

Guadalupe Rodríguez, esposa del exlider del PT, Alberto Anaya, enfrentó señalamientos con la Seido por presunto lavado de dinero y las cuentas de la institución se congelaron por las autoridades, aunque posteriormente todo se solucionó y salió sin problema alguno la maestra.