El papel de la mujer se debe valorar más: Amarilis Salazar

Chiapas.- “La situación ha sido batallosa, en la comunidad donde doy clases no hay buena señal de televisión, los alumnos no cuentan con las herramientas necesarias para usar el internet, la señal es mala y aunado a ello, muchos padres de familia no saben leer, por todo ello ha sido un año muy difícil, la verdad extraño las clases normales”, afirma Amarillis Salazar, profesora de educación primaria de la escuela General Manuel Ávila Camacho, en la comunidad El Dorado Viejo, del municipio de Suchiate, Chiapas.





El papel de la mujer es fundamental, se le debe valorar mucho más





Agrega que algo parecido ocurre en su papel de madre de familia “es muy difícil atender a mis hijas, la menor salió del kínder sin saber leer, pues siempre tuvo clases en línea, ahora esta en primero de primaria y nos está costando mucho para que ella aprenda, lo mismo ocurre con mi hija mayor que está en la secundaria, la situación de la pandemia nos ha puesto en una situación muy difícil”.

Madrid prohibió toda manifestación por la celebración el lunes del #DíadelaMujer, ante la alta incidencia del #coronavirushttps://t.co/7pLEHXpfKf — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 4, 2021

Además, explica que como mujer, profesora, ama de casa y madre “he tenido que actualizarme en las nuevas tecnologías, el papel de la mujer es fundamental, se le debe valorar mucho más, pues en mi caso debo pensar en la casa, la comida, el aseo, revisar las tareas de mis hijas, avanzar con las actividades de mis 30 alumnos, es una enorme carga de trabajo que debemos atender diariamente”, precisa.

A un año de no estar frente a su grupo, dice que lo extraña y le preocupa la calidad de educación que se está impartiendo “llegó cada 15 días a revisar las tareas, los avances de mis niños, unos avanzan más rápido, otros van retrasado, pero estamos haciendo, con lo que tenemos lo mejor que podemos para que ellos vayan aprendiendo y recibiendo la educación básica”.

Por último, recalcó que la sociedad debe valorar más a la mujer en sus distintas actividades y facetas “la mujer es fundamental en el desarrollo de todas las actividades, siempre estamos presentes y realizamos tareas fundamentales, la pandemia nos ha puesto al descubierto y ha ponderado nuestro papel en la vida cotidiana, profesional y social, en la familia pues”.