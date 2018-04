Chihuahua liquidará hoy pago a docentes: Corral

CHIHUAHUA, Chih.- Por tercer día consecutivo, los maestros agremiados a la Sección 42 del SNTE, amanecieron a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y el edificio que alberga a la Secretaría de Educación del Estado, para exigir al gobierno mejores prestaciones.



El bloqueo sigue sobre la avenida Aldama, frente a Palacio de Gobierno y la avenida Venustiano Carranza, frente al edificio Héroes de la Revolución y Reforma. Agentes de la Policía Vial siguen desviando el tráfico por la calle Allende, lo que genera caos porque solamente tiene dos carriles para sacar el todo el tráfico que baja de la avenida 20 de Noviembre.

La avenida Independencia también está saturada en las horas pico y de igual forma la avenida Ocampo y la calle 27.

En rueda de prensa el gobernador Javier Corral Jurado informó que a partir de este día o a más tardar mañana se tengan todos los pagos a los maestros de todo el estado de Chihuahua.



“En primer lugar quiero decir que estamos haciendo todo lo posible para que el día de hoy o mañana a más tardar salgan todos los pagos pendientes a los maestros interinos y de nuevo ingreso de todo el estado y no esperarnos hasta el mes de mayo”, declaró el gobernador Javier Corral. He instruido que para lo que corresponde a salario de pague de forma inmediata en Chihuahua o donde estén los maestros, señaló el jefe del ejecutivo en rueda de prensa en Ciudad Juárez. Pero he instruido que se les pague a todos.

Por otro lado el gobernador reconocio que es responsabilidad del gobierno estatal hacer los pagos a los maestros. “De entrada debo reconocer que es una responsabilidad nuestra que por muchos sentidos y no tiene caso decirlo”. Con relación a las prestaciones que se reclaman yo quiero ser muy claro, este no es un tema de ayer o de la semana pasada, son asuntos que vienen de la administración anterior con los líderes del sindicato.

Recordó que desde la aplicación de la reforma educativa en Chihuahua, desde hace como cuatro años, al ex gobernador César Duarte no le hicieron ni un solo reclamo en una cartulina y a nosotros nos han parado todas las escuelas primarias del estado y en una medida de presión política que tengo que deplorar porque no se puede usar a las niñas y los niños las prestaciones que están cuestionadas desde un punto de vista legal.

Yo les dije a los líderes sindicales que reconoceremos las prestaciones que nos permita la ley y las que no, no las pagaremos. Entiendo los momentos políticos que estamos viviendo y entendemos que el sindicato de los maestros no solo es un sindicato también es un partido político, yo convoco a que nos sometamos a la ley.