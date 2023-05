"Esperemos que no nos deporten": trasladan a migrantes en Chiapas tras cierre del centro del INM

Con el término del Título 42 también llegó el cierre del Centro de Atención Provisional que instaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, en donde otorgaban la Forma Migratoria Múltiple (FMM), documento con el que los migrantes podían transitar por territorio nacional por 45 días.

Las autoridades empezaron a desmantelar la carpas y sacaron el equipo de cómputo que tenían en el Parque Ecológico, ubicado al sur de la ciudad, sin decirle nada a los migrantes que dormían en las banquetas en espera de ser atendidos por los agentes de migración.

La primera versión que les dieron los agentes de migración fue que cerrarían el centro de atención por mantenimiento; sin embargo, con el paso de los horas las cosas cambiaron, pues le dijeron que no los iban a poder atender.

Alrededor de la medianoche llegaron otros agentes del INM y del grupo Beta a informarles a los migrantes de que habrían autobuses para poder trasladarlos a la capital chiapaneca (Tuxtla Gutiérrez), lugar en donde les otorgarán el mismo permiso que les estaban dando en el Centro de Atención Provisional de Tapachula. Una hora más tarde, llegaron un promedio de 20 autobuses y hasta las tres de la madrugada de este viernes estuvieron saliendo de esta ciudad a Tuxtla Gutiérrez, donde, según los agentes de migración, los iban a llevar.

Diario del Sur intentó entrevistar a los agentes de migración para saber sobre la repentina decisión de cerrar el CAP y si tiene relación con el término del Título 42, sin embargo no dijeron absolutamente nada y prefirieron callar.

Algunos migrantes que estaban en el lugar con miedo, llantos y sin saber con certeza a donde los llevarían, se subieron a los autobuses con las esperanza que fuera realidad lo que les decían los agentes.

“Nos toca confiar en las autoridades, pero esta raro que hagan estas cosas a media noche, no den información precisa y que no podemos utilizar los teléfonos arriba de los autobuses. Esperemos que no nos mientan y deporten a nuestros país”, expresó Alexander originario de Venezuela.

Desde el 2 de mayo hasta el día de ayer que levantaron este espacio, las autoridades atendieron a un promedio de dos mil 500 personas que buscaban salir de la ciudad antes de que terminará el Título 42.

Cabe recordar, que este espacio se abrió en noviembre del año pasado y de acuerdo a la información del INM en ese lugar ha atendido a 81 mil 245 personas extranjeras en México, provenientes de 103 país de los cinco continentes.

