Cierre de frontera depende del gobierno federal: Pavlovich

El cierre de la frontera con Estados Unidos para que los ciudadanos de país no puedan ingresar a Sonora es algo que se tiene que dar para evitar más contagios y propagación del Covid-19.

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, señaló que no es un tema estatal sino de la federación, pero ya ha planteado a las autoridades nacionales que cierren las fronteras y no dejen ingresar gente proveniente de Estados Unidos.

"Me he planteado la misma pregunta, ¿por qué nosotros no podemos ir para allá y, sin embargo, los de allá si pueden venir para acá? Me lo han preguntado muchas veces. No es una decisión que me toque a mí como Estado", aseguró.

La mandataria enfatizó que el tema de relaciones exteriores es totalmente facultad de la federación y de su canciller Marcelo Ebrard, quien aún no se pronuncia al respecto a pesar de todas las medidas sanitarias que se toman en los estados fronterizos.

"Todos nos hacemos la misma pregunta, ¿si nos cerraron de aquí para allá, por qué de allá para acá no? Pero nosotros lo que hemos podido hacer es poner filtros y decirle a la gente que llega que se devuelva, pero no lo tienen que hacer forzosamente porque no estamos facultados para ello", subrayó.

Apoyos con energía eléctrica son cuestión de la Federación

En lo referente a los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pavlovich Arellano recordó que es un tema que también corresponde estrictamente a la nación, pero que los apoyos son necesarios ante una eventual recesión.

"Todos sabemos que a pesar que tenemos una tarifa preferencial (por las altas temperaturas), que empieza a partir de mayo; en lo que es marzo y abril espero que haya apoyos. Yo creo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) va ser sensible a ese tema porque nos perjudica a todos", consideró.

Por último, Pavlovich señaló que al estar toda la población resguardada en sus casas, los recibos se pueden disparar por el nivel de energía eléctrica que necesitarán, por lo que sí es necesario un apoyo extraordinario de la CFE a la población.